Komentatorji popljuvali Emo 2017

V finalu so še štiri prosta mesta za izvajalce, ki se bodo potegovali za vozovnico v Kijev. Tam bo namreč gostovala naslednja Evrovizija.

Po prvem večernem predizboru je bilo občinstvo precej kritično. Malo je bilo pozitivnih komentarjev, pritoževali pa so se nad pevci, jezikom in voditeljicami (Tina Gorenjak, Maja Martina Merljak in Tanja Kocman), ki se jim je na kocu pridružil še Mario Galunič. Je pa bilo veliko pohval za pripravo odra, ki je po mnenju mnogih ostal neizkoriščen.

Nekaj komentarjev pripenjamo spodaj (nelektorirano):

Metka na facebooku:

Zatajili materin jezik a nimamo lepih slov besed ne pa v tej kvazi angl sram naj jih bo.

Branko na facebooku:

kje pa so Slovenske pesmi????

Sergeja na facebooku:

4 voditelje rabmo za eno us*ano emo? lahko je z davkoplačevalskim denarjem okol s*at!

Marko na facebooku:

A ta požiralnik denarja se še kar fura?

Dejan na facebooku:

Vidim da so kriteriji tako nizki, oz. dovolj nizki, da se lahko naslednje leto tudi jaz prijavim.

Mojca na twitterju:

Oder imajo pa kar hud. Samo ga nihče ne zna izkoristiti. :/ #ema2017

Matjaž na twitterju:

Dialogi voditeljic so čista katastrofa. #ema2017

Alpakin tvit:

White men can't jump. Women apparently can't humor. #ema2017

Monika tvita:

My ears hurt! #Ema2017 Stop. Stop. Stop.

I expected nothing but I'm still disappointed #EMA2017 — DrRainb0w (@DrRainb0w) February 17, 2017

The production of this show is fabulous, it's just a shame that the songs and vocals weren't of a similar quality. #ema2017 — Matthew (@tchuqo) February 17, 2017