Komentator tekmovalcem: Pi***, premakni se, drugače boš umrl

Tekmovalci v šovu The Biggest Loser se že pošteno potijo in izgubljajo odvečne kilograme. Medtem ko jih trenerja Jan Kovačič in Nataša Gorenc spodbujata in bodrita med izvajanjem vaj, pa je kar nekaj prahu s svojim komentiranjem dvignil Rok Tomažin, ki skupaj z Andrejem Milutniovićem in Jasno Kuljaj komentira dogajanje v šovu.

S svojimi brutalnimi in iskrenimi komentarji je pridobil kar nekaj simpatij, a na drugi strani mu mnogi očitajo, da je tudi krut in nesramen. Tomažina to ne gane, zato je za vse svoje kritike objavil posebno pojasnilo, kjer je dodatno objasnil, zakaj tekmovalci, ki ne morejo narediti niti treh lepih počepov, ne zaslužijo njegovih stoječih ovacij.

»Od mene se pričakuje, da hvalim človeka, ki doma sedi na kavču, se baše z vsemi mogočimi stvarmi in naredi tri počepe.« Nadaljeval je, da so tekmovalci tam točno zaradi tega, ker so jih vse življenje ujčkali in jim govorili, da ni nič narobe, če toliko jedo. »Halo? Veste, kaj? Včasih človek rabi dve petardi in nekoga, ki mu reče, naj se premakne in nekaj naredi v svojem življenju.«

»Alo, človek. Pa, pi***, premakni se in nekaj naredi v življenju, ker boš drugače umrl. Še dvajset kil gor in te bo kap,« je dejal razjarjen in dodal, da njegovo simpatijo in sočutje zaslužijo ljudje, ki jim v življenju res kaj manjka, ne pa tisti, ki igrajo žrtev.

Kako jim je nalil čistega vina, pa najbolje, da si sami ogledate na posnetku.