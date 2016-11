Komaj čaka konec: Ne zaslužijo niti tiste hrane, ki so jo pojedli

Šov Kmetija: Nov začetek gre počasi proti koncu, s tem pa tudi dogodivščine tekmovalcev. Občasno jih je na Zaplani obiskal tudi lanski finalist Franc Vozel, ki pa o njih nima najboljšega mnenja.

»Letos je katastrofa. Zadnji čas, da je tega konec,« je bil kratek in jedrnat. V pogovoru nam je povedal, da se delajo norca iz slovenskih kmetov, saj da so leni in ne znajo z živalmi. »Ti kmetje si ne zaslužijo niti tiste hrane, ki so jo pojedli. Ti ljudje so prišli res samo zaradi denarja, ostalo pa ne. Živina jim ni bila pomembna. Ko sem hodil k njim, sem videl, kaj in kako to počnejo. Glava te boli …« nam je zaupal.

Sam je sicer najbolj računal na Vida, ki je šov že zdavnaj zapustil. Po njegovem mnenju se na koncu vedno obrne tako: tistega, ki je priden in zasluži zmago, se na posestvu kaj kmalu znebijo, ker jim je pač konkurenca. »Take ljudi, kot jih imajo v šovu letos … Če bi jih jaz iskal z mikroskopom, jih ne bi našel,« še pravi Franc, ki uživa v zasluženi pokojnini in v teh dneh pripravlja drva za zimo.