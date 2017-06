Ko te obsede notranji hudiček

Če enkrat podpišeš pogodbo s hudičem, jo podpišeš za vse večne čase. Nepisano pravilo, ki drži, o tem že dolgo ne dvomim več. Ko si se enkrat odločil, da boš ves svoj jaz posvetil gledališki (pa radijski, televizijski in filmski) igri, si zapečaten. Za zmeraj. Eden izmed mnogih, na prvi pogled takoj prepoznavnih primerov tovrstne 'zablode' je bil tudi gospod Aleksander Valič.



Na videz čil in zdrav, pokončen in poln radožive energije je skoraj gosposko vstopil v mojo pisarno, kjer sva ga z režiserjem Tugom Štiglicem že težko čakala. Povabila sva ga namreč na pogovor, v katerem sva mu nameravala ponuditi sodelovanje v filmu Pozabljeni zaklad, ki sva ga pripravljala. Vloga starega ata, ki še kako razume nadobudno mladež, je bila že v romanu Ivana Sivca pisana prav na kožo Aleksandra Valiča. In literarni predlogi je zvesto sledil tudi scenarij, ki sva ga, nekako z roko v roki, ustvarila skupaj s Tugom.



Trpka pripoved



Potrkal je in skoraj kot bogaboječi deček pokukal v pisarno, češ, oprostite, ker motim, in šele potem vstopil, ne da bi še prej pozabil sneti klobuk s sivolase glave. Primojdunaj, tega manjka današnji igralski (pa tudi vsej drugi) mladini, olike in spoštovanja – vrednot jim manjka. Nekega osnovnega bontona, kjer se natanko ve, kdo je kdo in kaj je kaj. Katere stvari so pomembne in katere niso. Ker, roko na srce, vse stvari niso enako pomembne. Niti enako vredne.



S Tugom sva kar poskočila s svojih stolov, ga prijazno povabila pa smo sedli. In smo se začeli pogovarjati. Kot bi se poznali že leta. Kaj leta, stoletja. Vzhičen in počaščen nama je začel razlagati, da je vesel, res vesel, ker smo se spomnili tudi nanj. Da je že marsikaj lepega in pomembnega naredil na slovenski, recimo temu igralski sceni (kdo lahko pozabi njegov neponovljiv lik iz nadaljevanke Utonilo je sonce, lik dobrodušnega priletnika, ki Kukavičjemu Mihcu odkrije lepote in vrednote vsega tistega, kar smo tudi mi že nekako pozabili), pa ga dandanašnji skorajda nobeden več ne šmirgla.



Ko sem v njegovih iskrivih očeh zagledal nabirajoče se solze ganotja, sem vedel, da smo naredili nekaj dobrega.

Trpka in na trenutke kar malo mučna je bila njegova pripoved, in če je ne bi pripovedoval človek z milim, dobrodušnim obrazom, bi vse skupaj zlahka izzvenelo kot kakšna tragična melodrama. Tako pa so njegove še vedno iskrive, tople oči sproti sporočale, da se gospod dodobra zaveda realnosti in da v bistvu ni hud. Na nikogar. Le malce ga zaboli. Tu pa tam. Večinoma okoli srca. Verjetno ni treba posebno poudarjati, da je gospod Valič dobil (in z velikim veseljem tudi sprejel) ponujeno vlogo. In smo začeli. Snemati. In snemanja so bila, seveda, naporna, še prav posebno zaradi množice mladih igralk in igralcev, čistih naturščikov, ki so vsi, od prvega do zadnjega, prvič stali pred filmsko kamero.



Peklensko snemanje



V Bevkah pri Vrhniki smo na nebeško lepem (predvsem lepo ohranjenem) starem posestvu postavili pravo gostilno, pred katero se je dogajalo – ja, marsikaj. Pomembnega, se razume.



Na gostilniškem dvorišču smo snemali tudi enega izmed prizorov s starim atom. Sonce je pripekalo, kot da ne bo nikoli več sijalo. Pot je tekel v potokih. Vsem nam. Mladi fantiči, ki so igrali glavne like, so bili žejni in utrujeni in po malem naveličani nenehnih ponavljanj posameznih prizorov, in potrebovali smo neskončnosti potrpljenja, da smo jih vedno znova zmotivirali za vsako ponavljanje posebej. Starejši igralke in igralci (Mojca Partljič, Desa Muck, Marko Okorn, Rafael Vončina in drugi) so iskali zdaj senco, zdaj kaj tekoče osvežilnega, da ne zapišem krepčilnega …



Le on, najstarejši med vsemi, je mirno, tiho in uglajeno, kot da bi bil v nekem svojem svetu, prenašal vse tegobe tistega peklenskega snemalnega dne. Le včasih, pa ne prav pogosto, je iz žepa potegnil robček, si snel čepico z glave in si obrisal potne srage. Pa potem spet mirno in tiho kot miška stal tam, kjer mu je velel režiser. Niti enkrat samkrat ni zajavkal, niti enkrat samkrat ni potarnal, da mu je preklemansko vroče, da težko stoji … Niti enkrat samkrat!



Utrujen, a srečen



Šele po nekaj urah sem se zavedel, da vsi stojimo ne le pred vrhunskim igralcem, temveč tudi pred popolnim profesionalcem. Pred človekom, ki si je za življenje izbral – igranje. Pred človekom, ki si niti v sanjah ne drzne delati norca iz tistega, kar mu je vse in še več – iz svojega življenjskega poslanstva. Takrat, tistega do onemoglosti vročega dne, sem se poklonil velikanu slovenskega igralstva. Takrat smo vsi, kar nas je bilo na snemanju, lažje premagovali neprijetnosti. Ker smo gledali, v živo smo gledali nekoga, ki mu je bilo čisto vse kristalno jasno. In se je temu izkustvenemu vedenju primerno tudi vedel!



Bravurozen je bil, naš stari ata. V filmu. Bravurozen. Decenten v svoji mimiki, do skrajnosti poveden v izgovorjenih besedah, poln človeško toplega esprija, smešen v tistih prizorih, kjer je bilo to potrebno, pa še to smešen na vrhunsko spontano neponovljiv, človeški način, brez vsakršne spakedrane patetike, dandanašnji tako čisto do konca lastne samooklicanim velekomedijantkam in velekomedijantom, ki na odre slovenske prihajajo dobesedno s ceste, misleč, da je to, kar počnejo, žlahtnost igre in teatra. Lik, ki je že zapisan v zgodovino slovenskega filma. Posneli smo. Vse, kar je bilo za tisti dan načrtovano.



Vidno utrujenega smo našega Aleksandra odpeljali domov. Vidno utrujenega, a – srečnega. Ker je zmogel. Ker je še zmogel.



Bil je ganjen, ko si je z ženo ogledal premiero filma. Bil je radosten. In bil je ponosen. In hvaležen, ker je spet enkrat, po dolgem času, dobil priložnost, da pokaže vse tisto, kar si je z dolgoletnimi izkušnjami (in mukami) prigaral. Znanje, ki mu ga zelo zelo težko najdeš enakega.



Ko sem v njegovih iskrivih očeh zagledal nabirajoče se solze ganotja, sem vedel, da smo naredili nekaj dobrega. Vsi skupaj. Kot ena velika, srečna družina. Kot družina, ki ima rada in ki spoštuje svojega starega ata. Ker je tako dober. Kot kruh.