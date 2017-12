Ko misliš iste misli

Film je neke (prav posebne) vrste fascinacija. Tako pač je. Vsaj za nas, ki se ukvarjamo z igralstvom oziroma z vsem tistim, kar spremlja igralstvo. Že pred desetletji mi je postalo jasno, da (samo) z igralstvom ne bom (z)mogel zadovoljiti vseh mojih v neskončnem prostoru domišljije zamišljenih načrtov in hotenj. Vedel sem, da moram narediti nekaj, kar mi bo v življenju omogočilo ustvarjanje na najrazličnejših umetniških (in tudi drugih) področjih. Pa sem jo registriral, to svojo producentsko hišo, in danes mi nikakor ni žal. Prav nasprotno.

Prav lastna producentska hiša mi je omogočila, da sem dodobra zakorakal v filmski svet; najprej kot producent, zadnje čase pa vse bolj tudi kot scenarist in režiser. Bomba! Nikoli si nisem čisto dokončno upal pomisliti, da bi zrežiral pravi celovečerni igrani film. To so bile, seveda, samo sanje; daljne, a ne neuresničljive. Pred leti so se tudi uresničile. Po knjižni uspešnici slovenskega pisatelja Ivana Sivca Vlomilci delajo poleti sem spisal scenarij za celovečerca. In sem vse skupaj odnesel na našo nacionalko Milanu Deklevi, tedaj uredniku mladinskega programa TVS, ki je na moje velikansko presenečenje odobril projekt. V celoti, kar pomeni, da se je strinjal tudi z v predlogu realizacije zapisano postavko režiser, ob kateri sem si drznil zapisati svoje ime.

