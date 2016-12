Ko jih je zagledala, se je zlomila

Udeleženci šova Kmetija: Nov začetek že več dni upajo, da bodo zdaj zdaj ugledali svojce, ki bodo prikorakali na Zaplano. Prva od preostalih štirih tekmovalcev, ki so še v igri za 50.000 evrov, je bila na vrsti Adriana.

Kar naenkrat so na posestvo, v hišo tekmovalcev, prikorakala tri dekleta. Maticu, Matjažu in Zari ni bilo nič jasno in so se le spogledali. Ko pa so videli Adrianin izraz, so hitro spoznali, da je obisk namenjen njej. Čustva so jo prevzela in kar nekaj časa je od ganjenosti in sreče točila debele solze. Sestro in nečakinji je poljubila, objemala jih je in jokala. Tudi dekleta se niso mogla zadržati in so bila ob ponovnem snidenju močno ganjena.

»Družina meni pomeni vse. Zavedam se, da se vse lahko spremeni, prijatelji, ljubezen, družina pa ti vedno stoji ob strani,« je dejala Adriana in pokazala na tetovažo, ki krasi njeno roko in pomeni 'družina'.