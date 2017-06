Knedl pravi, hrana naj bo zdravilo

V soboto, 27. maja, ob 11. uri bodo v parku pred ljubljanskim Cankarjevim domom predpremierno uprizorili kulinarično otroško predstavo Knedl, ki je nastala po zamislih igralca in kuharja Danila Ivanuše. Šaljiva in hkrati poučna gledališka igra govori o pomenu zdrave prehrane in čarobnosti kuhanja. Osrednji lik je dobrodušni kuhar Knedl, ki tudi čara, pleše in zganja najrazličnejše vragolije. Sočasno pokaže kar precej kuharskih trikov in razkrije, zakaj je pomembno, da jemo čim manj tovarniško predelane hrane in sladkorja. »Zamisel, da bi Knedl oživel v takšni obliki, kot je zdaj, se je porodila, ko sem se preselil iz rodne Lendave v Ljubljano. Od tega je že skoraj dvajset let. Takrat sem ugotovil, da moram sam v celoti poskrbeti za svoje življenje in da sem jaz kreator svoje usode,« nam je pojasnil Ivanuša.



Za režijsko taktirko je prijel Matjaž Latin, avtor besedila predstave pa je Rok Vilčnik. »Najraje delam s prijatelji. S pisateljem in scenaristom Rokom Vilčnikom sva delala že predstavo Cmok, režiserja Matjaža Latina sem spoznal pred 20 leti kot mentorja gledališke igre. Sebastijan Duh je skomponiral Knedl song, ki je v bistvu predelava njegovega komada še iz časov skupine Central problem. Kostumografinja Urška Recer me oblači že več kot 15 let. S Polono Leben, avtorico glasbe, sva pela in kuhala že leta nazaj na Art kampu v Mariboru tako kot tudi z Matejo Kapun, ki je izdelala lutki.«



Namen predstave je tudi spodbuditi zdravo prehranjevanje. Knedl razkrije, kako s kančkom domišljije pripravimo preprost, a okusen in zdrav obrok. »Kot mentor kuhar se že leta soočam s prehranjevalnimi navadami, ali razvadami, ki ne omogočajo pravilnega razvoja. Otroci so najbolj izpostavljeni. Otrok bo delal, jedel, razmišljal in čutil predvsem to, kar mu ponujamo.« Skozi predstavo si jim avtorji prizadevajo ponuditi možnost izbire in jim dati navdih za raziskovanje, spoznavanje in eksperimentiranje ter aktivno vključevanje v izbiro in pripravo živil ter kuhanje. »Čeprav je Knedl otroška predstava, to ne pomeni, da ni za male in velike. Za dedke in babice. Za vse tiste, ki imajo radi življenje. Predvsem pa za tiste, ki so pozabili, da obstaja čarovnija, ki ji pravimo življenje.« Druga predpremiera predstave bo 3.junija ob 13. uri v parku v Murski Soboti, velika premiera pa bo 4. junija v Mestnem parku v Mariboru, ko nas bo Knedl razveselil v sklopu poletnega Art kampa.

