Kmetje se kregajo vsepovprek: Kdo pa si ti, pi***?

Rada, ki je na posestvo šova Kmetija: Nov začetek prišla zadnja, v družbi Zare in Boža, je ugotovila, da med sotekmovalci ni najbolj priljubljena. Sama je že prvi dan poskrbela za glasen spor in tako med staroselci pridobila nekaj minus točk, potem pa je še zavijala z očmi, ker ji je Klavdija naložila delo v kuhinji.

Spor za sporom

Za nameček je šla sama na vrt in nabrala zelenjavo, kar spet ni bilo všeč temperamentni Anni. Rada se je branila, da ni ničesar ukradla in da je vzela le tisto, kar ji je naročila Klavdija. »Tega je dovolj za vse in ne bomo se kregali,« se je branila, potem pa le priznala: »Ne pričakujem tega, da me nekdo nonstop maltretira.« V njun spor sta se vmešala še Klavdija in Vid, sledilo pa je vsesplošno dretje, Rada je na koncu ugotovila: »Anna in Klavdija sta sami po sebi čudni.« Ker se je med ženske vmešal še Vid, se je nanj spravila Anna: »Kdo si ti, da se name dereš? Kdo pa si ti, pi***?« je kričala, medtem ko so ga drugi tekmovalci vlekli čim dlje od nje.

Temu je sledil še spor med možakarji, in to zaradi soli. Znorel je Tine: »V rit se zaleti, govno,« je predlagal Vidu, ki je po njegovih besedah »največji kreten na svetu«. Očitno bo med tekmovalci še burno, zlasti zaradi hrane, ki je jedro večine njihovih sporov. Tekmovalci se bolj ali manj strinjajo, da je težava v Anni, ki se vmešava v vse, dobrih predlogov pa ne daje. Andrej ji je rekel »koza stara« in to, da mu je žal, da je ni enkrat 'pritegnil', ona pa mu je vračala takole: »Pretepi me, če je to tvoja želja!«