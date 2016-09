Kmetje brez hrane: Je*** se! V kur** pojdi!

Jutro se je na posestvu resničnostnega šova Kmetija: Nov začetek začelo z zanimivo debato o nočnem dogajanju, saj naj bi se Ganna zelo rada stiskala z Vidom. A je mladenič hitro postavil stvari na svoje mesto: »Nič ne bi imel proti tovrstnemu početju Ganne, če bi bila ta dvajset let mlajša.«

Jo hočejo psihično uničiti?

Medtem sta obe dvobojevalki z mislimi že pri sobotni areni, zato poskušata druga na drugo vplivati tudi psihično. Heleni namreč še vedno ne gre v glavo, kako dobro je Lidija sprejela dejstvo, da je bila izbrana za drugo dvobojevalko. Povedala pa je tudi, da Lidija z njo neprestano govori zgolj o dvoboju.

Dvoboj med njima se je začel že veliko pred areno. Helenini podporniki poskušajo Lidijo streti tudi tako, da so ji pojedli vso hrano.

Napeti odnosi zaradi pomanjkanja hrane

Drame v šovu pa se stopnjuje, saj mentorica kmetom ni pogledala skozi prste in se je odločila, da naloga ni uspešno opravljena. Namesto da bi dobili dobrine, so bili le pošteno okarani. Odnosi so ob še večjem pomanjkanju hrane še bolj napeti, začeli so se prvi spori. Med najglasnejšimi je bil tisti med Senadom in Ganno. Ta mu je očitala, da se glede naloge ni posvetoval z ostalimi člani družine.

»Je*** se! V kur** pojdi!« je po neopravljeni nalogi med prepirom sočno zaklel Senad.