Kmetje bodo jedli kot govedo in prašiči, Zara se je psihično zlomila

V resničnostnem šovu Kmetija: Nov začetek je bilo glasovanje precej napeto, ampak ne zaradi samega glasovanja, kjer je bila za drugo dvobojevalko pričakovano izbrana Anna, temveč zaradi besednega obračunavanja med Anno, Matjažem in Zaro, saj je Matjaž hotel na vsak način izvedeti, kdo je glavni krivec za to, da je on pristal v areni.

Zaradi tega spora se je Zara tudi psihično zlomila in napovedala svoj odhod domov. Celo umaknila se je na samo, kjer je v solzah razmišljala, da bi posestvo zapustila.

Kasneje se je sicer pomirila, misli pa, da bo zaradi spora z Anno ostala brez položaja glave družine v prihodnjem tednu, pa čeprav ji je Anna zagotavljala, da bo vseeno tako. Na drugi strani pa se na dvoboj pripravlja tudi Matjaž, ki se Anne, ki je na videz lahka nasprotnica, vseeno nekoliko boji in meni: »Dvoboj je treba v vsakem primeru vzeti resno, da ne bi slučajno prišlo do kakšnih presenečenj.«

Jedilnik, da te kap

Velja pa omeniti, da tekmovalci na posestvu vsekakor ne živijo v izobilju, skoraj vsak dan se na jedilniku znajde kaj iz koruze. Nekaj časa so namreč koruzo mleli, kasneje pa so začeli posegati kar po krmilih, namenjenih kozam in ovcam, ter iz tega kuhali polento in druge jedi.

Zdaj ko jim je krmil za ovce in koze zmanjkalo, pa so se odločili poseči po krmilih za govedo in prašiče. Matjaž je ob tem povedal: »Ob tem mi je šlo na smeh, saj sem se šele takrat dobro zavedal, s čim se moram na posestvu prehranjevati.«

Medtem ko sta se Matjaž in Matic pritoževala, da to ni užitno, so ostali prepričani, da krmila za ovce in koze niso nič drugačna od tistih za govedo in prašiče. Po njihovem je težava bolj v tem, da sta vsega presita.

