Kmetije danes ne bo! »Žal je tako naneslo ...«

Ustvarjalci resničnostnega šova Kmetija so že pred samim začetkom šova dodobra premešali štrene vsem tistim, ki dogajanje na idiličnem posestvu v Pomurju nestrpno pričakujejo.

Začetek šova so namreč prestavili kar za teden dni, tako da bodo njegovi ljubitelji na račun prišli šele – prihodnji ponedeljek, ne danes.

To je javnosti sporočila sama voditeljica Kmetije Natalija Bratkovič, ki je prek faceboka pojasnila, da vzrok te odločitve tiči v košarkarskem evropskem prvenstvu. »Ker bomo navijali skupaj z vami, smo se odločili, da Kmetijo prestavimo. Danes bi morala biti dvojna premiera, vem, da ste vsi nestrpno čakali. /…/ Ampak, žal je tako naneslo, nič se ne zgodi brez razloga. Verjamem, da boste spodbujali košarkarje in našo ekipo ter da boste prihodnji ponedeljek pred zasloni in da boste z nami doživeli dvourno premiero,« je med drugim povedala.

Naj dodamo, da košarkarske tekme prenaša Kanal A, ne Pop TV, ki bo predvajal Kmetijo, prav tako danes zvečer, ob uri, ko naj bi se šov začel, na televiziji ne bodo prenašali nobene košarkarske tekme. Nekateri gledalci po družabnih omrežjih zato še razglabljajo o tem, da vzrok za prestavitev začetka šova tiči kje drugje in ne v športnih prenosih evropskega prvenstva v košarki.