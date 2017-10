Kmetija: David bi butnil kar brez kondoma: Kdor izbira, ne seksa

V Kmetiji so podivjali hormoni. Razganja moške in ženske. Jezična Katja je med mletjem pod kozolcem spravila na Davida, ki mu lastna družina očita, da je zaljubljen vanjo. Vprašala ga je, ali je s sabo na posestvo prinesel tudi kondome, saj je pisalo, da jih morajo vzeti. Katja je dodala, da je na začetku bila prepričana, da jih bo začelo razganjati, ko bodo dobili kaj dobrega za pod zob. »Ampak pri nas ne potrebujemo hrane, hormoni vseeno divjajo.«

Praznih rok je na kmetijo poleg Davida prišel tudi Tomaž, ki je dodal, da kolikor on pozna svoje člane družine, kondomov ne potrebujejo. A Katja se vseeno ni dala, fanta je zasliševala, kaj bi bilo, če bi se vseeno kaj zgodilo brez zaščite. Tomaž ji je dejal, da obstajajo za to tudi neke tablete, a ga je Katja hitro opomnila, da je verjetno opazil, da jih nobena na kmetiji ne jemlje.

»Zakaj bi pomislil na kondome? Butelj bi bil. Tisti, ki izbira, ne seksa. Jaz bi butnil, in to je to. Bi bil pa eden več,« je pogumno dejal David in Katjo podražil, da saj lahko le liže ...