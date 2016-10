Kmet Franc zavrnil Pop TV, zdaj se tepe po glavi

Kmet Franc se po tem, ko je zapustil posestvo šova Kmetija: Nov začetek, tepe po glavi. Kot nam je razkril v ekskluzivnem pogovoru, je zavrnil ponudbo konkurenčne televizije Pop TV, da nastopi v oddaji Slovenija ima talent, in se odločil za odhod na posestvo na Zaplani. Zdaj mu je žal, saj pravi, da tam ni mogel pokazati vsega, kar zna.

»Mojih talentov niso prikazali v pravi luči, čeprav so me snemali več kot eno uro,« je komentiral in dodal, da so drugim namenili veliko več pozornosti kot njemu. »Hodim po rezilu kose, iz Slovenija ima talent so me prišli domov posnet in mi ponudili tri tisoč evrov, pa sem jih zavrnil,« je dejal in dodal, da zdaj ve, da je bila to napaka, saj je prepričan, da bi imel od tega veliko več, kot ima zdaj.

Franc je v oddaji Slovenija ima Talent že nastopil leta 2010. Takrat se je žiriji predstavil s hojo po glaževini.