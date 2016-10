Kmečki upor na Planetu

Na Kmetiji: Nov začetek, ki je letos brez milosti, so doživeli enega največjih uporov, odkar ustvarjajo resničnostne šove. Tekmovalci so se produkcijski ekipi pošteno postavili po robu in sklenili, da kolektivno zapustijo kmetijo. Vse skupaj je privedlo tako daleč, da so morali vodilni, zadolženi za ustvarjanje tega sicer priljubljenega šova, sklicati krizni sestanek in kmetom zagroziti s pogodbami, ki so jih podpisali, preden so stopili pred kamere. Povrhu so jim obljubili, da bodo javno predvajali vse posnetke, na katerih se dobro vidi, kako zelo leni so letošnji kandidati za denarno nagrado, in jih upravičeno osramotili pred vso Slovenijo. S tem so vsaj začasno ustavili kmečki punt. Za svojevrsten škandal brez primere pa je poskrbel še izločeni kmet Franc Lešnik, ki je Ukrajinko Ganno Baznyk, mamo štirih otrok, brezsramno označil za prostitutko in v posmeh temu dodal, da se vse Ukrajinke v naši državi ukvarjajo z najstarejšo obrtjo. Nemalo kdo meni, da bi morala Ana, kot jo kličejo prijatelji, ob prihodu domov poiskati pravico na sodišču. Vendar bomo morali počakati do konca, kajti Franc očitno ne bo edini, ki si bo nakopal tožbo. Kaj hitro se lahko zgodi, da se bodo morali zagovarjati tudi nekateri leni kmetje.



