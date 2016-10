Kmečka pojedina,  ki je nihče ne preživi

RESNIČNOST Z ZAPLANE IN S FILIPINOV

Kmetija: Nov začetek (Planet TV)

Po dokaj neposrečenem poskusu z novim resničnostnim šovom Bilo je nekoč se na Planet TV vračajo s preverjeno formulo šova Kmetija: Nov začetek. In prav zato večjih sprememb ni bilo potrebnih, saj je z dobro izbiro tekmovalcev opravljenega že veliko. Od šova se je sicer poslovila voditeljica Saša Lendero, nadomestila pa jo je Jasna Kuljaj. Ta je svoje dosedanje mesto za mizo komentatorskega šova Brez cenzure prepustila Špeli Grošelj. Njena nova vloga je omejena na nekaj tedenskih obiskov med tekmovalci z vnaprej pripravljenim tekstom, to pa je balzam za tiste, ki so zavijali z očmi in si zatiskali ušesa ob njenih decibelih in opolzkih izjavah v oddaji Brez cenzure. S Špelo na njenem mestu so komentatorske oddaje manj začinjene, a kakšno opolzko še vseeno prispevajo sokomentatorji Denis, Lara in Jerica Zupan. Razen malo pomešanih vlog smo torej vse že videli, zato tisti, ki so že prej spremljali šov Kmetija: Nov začetek, verjetno to počnejo tudi to jesen.

Survivor (Pop TV)

Pred prvo sezono povsem slovenske različice Survivorja so bila pričakovanja velika, navdušenje pa je usahnilo, ko se je izkazalo, da bodo gledalci opazovali predvsem sestavljanje zavezništev med tekmovalci in tarnanje o pomanjkanju hrane. Večina tekmovalcev je podobne starosti in videti je, da svoj prosti čas doma najraje preživljajo med utežmi, na otoku torej gledamo klone, kar gotovo ni dober kasting za resničnostni šov. Dogajanje bi morali poživiti dvoboji, a te žal zaznamuje predvsem voditelj Miran Stanovnik, ki se v džungli ne znajde najbolje. Tako lesenega komentiranja nismo pričakovali, in namesto da bi popestril dogajanje, s svojimi enoličnimi, skoraj robotskimi stavki ubije vsako željo po navijanju. Pravzaprav tako okornega voditelja nismo videli, odkar je Tjaša Kokalj vodila šov TOP 4.

Tudi ta šov ima svojo komentatorsko oddajo Survivor: Na robu preživetja, ki jo vodi Klemen Bučan. Gledalci se ga spomnijo iz šova Bitka parov, če se sploh spomnijo tega šova, ki je šel kar nekako mimo. Njegovo vodenje temelji na duhovičenju, kar pa je lahko dvorezni meč. Medtem ko nekaterim njegov humor gotovo godi, lahko drugim preseda že po nekaj oddajah.

