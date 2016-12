Klepač in Gustinčič Mišo Molk povabila k sodelovanju

Gustinčič in Klepač sta navdušena nad Mišinim petjem. Foto: Mediaspeed.net

Prva dama nacionalne televizije Miša Molk se je pred dnevi spomnila dobrih starih časov, ko se je na RTV Slovenija preizkusila tudi kot pevka. Po objavi posnetka, na katerem poje zimzeleno pesem Prinesi mi rože, sta se oglasila Tomaž Klepač in Iztok Gustinčič, znana tudi kot radijski duo KinG, ter Mišo povabila k sodelovanju. Želita si namreč, da bi skupaj zapeli na festivalu Melodije morja in sonca. Malo v šali, malo zares, kot velikokrat pravita tudi sama, mi pa moramo priznati, da si Mišo ob oddaji Zgoraj brez in televizijskem tempu trenutno bolj predstavljamo kot voditeljico omenjenega festivala kot tekmovalko.

