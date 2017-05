Klara Jazbec: Ni se bilo lahko soočiti z vsem skupaj

Srca slovenskih poslušalcev je osvojila z avtorsko pesmijo Milijon in ena, videospot pa je skoraj čez noč dosegel zavidljiv uspeh in več kot milijon ogledov na youtubu. »Niti sanjalo se mi ni, da jo bodo ljudje tako vzljubili in da bo postala najbolj predvajana slovenska pesem na radijskih postajah,« skromno pove mlada pevka, ki nam je še zaupala, da so njene moči trenutno usmerjene v maturo. »Po maturi pa se bom spet povsem posvetila glasbi in nastopanju. Priznam, da je bilo to šolsko leto izjemno naporno, saj sem zaradi snemanj in nastopov veliko manjkala. Pa tudi soočiti se z vsem, kar prinaša glasbeni uspeh, ni bilo ravno lahko, saj je vse zgodilo čez noč. A verjamem, da mi bo uspelo, in ob tej priložnosti se zahvaljujem Gimnaziji Franceta Prešerna za pomoč pri usklajevanju obveznosti,« je hvaležna Klara, ki se je pred dnevi, tako kot njene vrstnice, prelevila v princesko.



Po maturi delovno poletje



Za njo je namreč maturantski ples, ki ji bo za vedno ostal v lepem spominu. »Bilo je zelo lepo, a tudi naporno, saj sem malenkost pomagala pri organizaciji, pa še nastopala sem. Priprave je zmotila poškodba gležnja, zaradi česar sem morala tri tedne prisilno počivati. Na srečo sem poškodbo sanirala pravočasno in sem lahko zaplesala s sošolci,« nam je še zaupala simpatična mladenka, ki ima veliko oboževalcev, tudi takšnih, ki ji pošiljajo sporočila, na katera pa se ne odziva, ker je že štiri leta srečno zaljubljena. A svojega srčnega izbranca, hokejista Grege, ne želi na veliko izpostavljati v medijih. Ponosno pa prizna, da je Marjetka Vovk, glasbenica in žirantka Talentov, še vedno njena učiteljica petja. »Pri njej bom ostala tudi v bodoče,« pravi Klara, pred katero je naporno obdobje, saj jo po maturi čakajo številne obveznosti, zato se poleti ne bo mogla prepustiti brezdelju, tako kot bodo storili številni njeni sošolci. »Imam ogromno nastopov, trenutno me lahko vidite kot gostjo na dobrodelnih plesnih predstavah Življenje je vrednota, nastopam na radijskih postajah, na televiziji, 26. maja bom nastopila z BQL, sledijo številne poroke. Skratka, ni mi dolgčas,« v smehu pove pevka, ki pa si bo v najtoplejših mesecih vzela tudi nekaj časa zase in se odpravila na hrvaško obalo, če bo čas, pa v Londonu obiskala še brata Vida in sestro Lucijo, ki sta tako kot Klara nadarjena mlada glasbenika.

»Preberite več v Suzy, novi tabloidni reviji Slovenskih novic, ki izide vsak petek. Najdete jo v bližnji trafiki, še bolje pa bo, če se nanjo naročite in jo boste dobili v svoj nabiralnik. Pišite nam na narocnine@delo.si oziroma pokličite brezplačno številko 080 11 99.«