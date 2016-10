Ker sama hoče več, upa, da mu bo žena večkrat dala

Ko sta se Senad in Adriana odpravljala na tržnico, sta bila prepričana, da bo to spet ena tistih tržnic, ko se bosta od nepopustljivega Franca vračala bolj praznih rok. A tokrat je bil Franc zelo radodaren in jima je v zameno za izdelke dal celo več, kot sta zahtevala.

Njena želja: da bo Francu žena še večkrat dala ...

Adriana je prepričana, da pozna razlog za Frančevo veliko boljšo voljo. Zdi se ji, da je za to poskrbela njegova žena, zato upa, da bo žena še večkrat radodarna do Franca, ta pa bo zato radodaren do njih.