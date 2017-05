Kdo skrbi za Đurov stil?

Moški se radi oblačijo sproščeno, udobno, brez pretirano poudarjenih detajlov. Nekoliko drugače je pri igralcu in režiserju Branku Đuriću, ki obožuje dobre kroje, kvalitetne materiale, predvsem pa mu ni vseeno, kaj navleče nase. To ne pomeni, da nenehno stremi po novih smernicah in je obseden z zvenečimi znamkami. V Đurovi garderobi se seveda znajdejo tudi dragi kosi, veliko je posebej zanj narejenih oblek, zadnje časa pa ga najbolj osrečuje prijatelj iz sosednje države. »Ni težko biti stilsko usklajen, če imaš prijatelja iz Italije, ki je lastnik enega najbolj modnih butikov. Njemu se moram zahvaliti, saj mi med ogledovanjem polic vedno kaj zanimivega pade v oči, nato pa konča v moji vrečki,« nam izda svoje modne podvige.

»Preberite več v Suzy, novi tabloidni reviji Slovenskih novic, ki izide vsak petek. Najdete jo v bližnji trafiki, še bolje pa bo, če se nanjo naročite in jo boste dobili v svoj nabiralnik. Pišite nam na narocnine@delo.si oziroma pokličite brezplačno številko 080 11 99.«