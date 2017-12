Kdo je zaznamoval leto 2017

Omamljena Tanja Gobec: Kako diskriminirane so ženske še vedno v tej mačistično šovinistični družbi, je uprizorila ena bolj priljubljenih voditeljic informativnega programa. Sodu ali kakšni drugi pijači je dno izbilo dejstvo, da so vsi njeni kolegi, ki so skozi zgodovino vinjenih nastopov brez vsakršne 'galame' obdržali svoje stolčke in najbolj gledane termine, njo pa je doletelo razčlovečenje na najbolj surov način. FOTO: RTV SLO

Pogumna Urška Vučak Markež: Toliko tabujev, kot je zabavna in poskočna Ptujčanka razbila v tem kratkem času, je spoštovanja vredno. Letošnje poletje je zaznamovala z eno najbolj odmevnih naslovnic, ko je ekskluzivno za nas smuknila v kopalke in opogumila ženske, naj uživajo v svojem telesu, kakršnokoli že to je. Hkrati je edina igralka, ki je v eni sezoni sodelovala s tremi največjimi slovenskimi televizijskimi hišami. FOTO: Osebni arhiv

Kuharica Salome: Prva transseksualna zvezda balkanske regije je udarila na najbolj subtilen način in po 30-letni borbi za svoje dostojanstvo s pomočjo kuhalnice zlezla v naše podkožje. Ljubezen gre očitno res skozi želodec, saj so jo šele po iskreni in s čustvi polni tekmi MasterChef celo najbolj plahi in s predsodki omamljeni Slovenci vzeli za svojo. FOTO: Pro Plus

Bojevita rokometna reprezentanca: Za infarktni uvod v leto 2017 so poskrbeli nepopustljivi gladiatorji in prekinili zakletost pogosto zapostavljene slovenske borbenosti do zadnje sekunde. Na najboljši način so pokazali, kako se iz skorajšnjega poraženca v pičlih osmih minutah preleviš v zasluženega zmagovalca. Orkester samih virtuozov je brezhibno dirigiral edinstveni Veselin Vujović. FOTO: Facebook

Zgodovinska Melania Trump: Pravljico o Pepelki je na slikovit način spisala prva dama ZDA in s tem na zemljevid sveta z velikimi črkami vpisala ime svoje rodne grude. Kontroverzna lepotica je odličen dokaz, da ameriške sanje niso le marketinški manever hollywoodskih romantičnih komedij, ampak jih lahko izsanja tudi nekoč plaha, danes pa samozavestna Sevničanka. FOTO: Profimedia

Tekmovalni Marjan Šarec: Prišel, videl in skoraj zmagal. Pošteno je zatresel hlace Boruta Pahorja in prižgal iskrico upanja, da se ne bodo nanj zanašal le prebivalci Kamnika, ampak kmalu že vsi državljani. Zamenjal je burkaško masko za kravato in obleko, se obdal z novo retoriko in napovedal pohod na sam politicni vrh. FOTO: Klemen Brumec

Spektakularni Magnifico: Najprej smo vzdihovali ob najbolj gledanem dokumentarcu leta, nato še na najbolj obiskanem koncertu. Se pravi leto 'naj naj' bi lahko na kratko poimenovali obdobje, ki se je pozibavalo v ritmih koseškega glasbenega veleuma. FOTO: Tomo Brejc

Zlata košarkarska pravljica: Ko smo že mislili, da bo mali David večno v senci orjaškega Goljata, so zlati fantje pod košarkarskimi koši prekinili urok in na krilih treh kraljev – Igorja Kokoškova, Gorana Dragića ter Luke Dončića v delirij spravili ves narod. Z zlatimi črkami so spisali zgodovino in nas naučili, kako s trdim delom, bratsko ljubeznijo in brez egocentričnih izpadov pokoriti evropsko elito. FOTO: KZS

Zlata košarkarska pravljica: Ko smo že mislili, da bo mali David večno v senci orjaškega Goljata, so zlati fantje pod košarkarskimi koši prekinili urok in na krilih treh kraljev – Igorja Kokoškova, Gorana Dragića ter Luke Dončića v delirij spravili ves narod. Z zlatimi črkami so spisali zgodovino in nas naučili, kako s trdim delom, bratsko ljubeznijo in brez egocentričnih izpadov pokoriti evropsko elito. FOTO: Pixsell, KZS

Preboj Ilke Štuhec: V enem letu je prikupna Štajerka prehodila pot od najlepših sanj do prave nočne more slehernega športnika. V tem času nas je prikovala pred male zaslone in poskrbela za novo zimsko evforijo, ki smo jo z odhodom Tine Maze še kako pogrešali. Verjamemo, da se bo vrnila še močnejša in nas bo skupaj s požrtvovalno mamo Darjo Črnko ponovno spravljala v ekstazo. FOTO: Anže Vrabl

Rekordni Pr'Hostar: Leto nepričakovanih mejnikov je za nami – enega so postavili ustvarjalci podalpske sage, ki je postala najbolj gledan slovenski film. Če drugega ne, smo se lahko vsaj prepričali, koliko Gorenjcev premoremo in da le niso tako skopuški, ko je treba kupiti vstopnico, da bi s tem postavili nov rekord. FOTO: Pr'Hostar

Slovo Gašperja Tiča in Jerneja Šugmana: Poleg številnih zmag smo se morali soočiti tudi z velikansko izgubo kar dveh igralskih genialcev. Gledališče, film in televizija so prikrajšani za talent, ki smo ga s privilegijem občudovali in je obogatil naš umetniško-kulturni prostor za vedno. Lekcija o minljivosti in bolečina ob izgubi pa bosta še lep čas parali naša srca. FOTO: MGL

Dobrodelni Deželak: Kakšen junak je tale naš Deželak, smo se vnovič lahko prepričali med požrtvovalno kolesarsko akcijo, s katero je svoje telo privedel do novih meja napora, da bi lahko osrečil čim več pomoči potrebnih družin. Njegova dejanja so vselej vredna globokega poklona. FOTO: Radio 1

Veličastni Aleksander Čeferin: Gospod z veliko začetnico je naš nacionalni ponos, saj se je kot prvi Slovenec povzpel na sam prestol evropske nogometne zveze in pri tem obdržal pokončno držo v boju proti korupciji. Čeprav se je znašel v prostranem oceanu najbolj krvoločnih morskih psov, je UEFA z njim pridobila ugled, mi pa prepoznavnost nepredstavljivih razsežnosti. FOTO: Jože Suhadolnik

Zmagoslavna poraženca BQL: Krivica gor ali dol, mlada Korošca sta z nastopom na Emi ogrela srca tisočih najstnic, ki jima sledijo po vseh prizoriščih. Njuno zlato srce, o katerem tako ubrano prepevata, se je še požlahtilo, saj sta kot dva kometa udarila na domačo glasbeno sceno in si povsem upravičeno izborila svoj prostor. FOTO: Raay Music

Bojevita rokometna reprezentanca: Za infarktni uvod v leto 2017 so poskrbeli nepopustljivi gladiatorji in prekinili zakletost pogosto zapostavljene slovenske borbenosti do zadnje sekunde. Na najboljši način so pokazali, kako se iz skorajšnjega poraženca v pičlih osmih minutah preleviš v zasluženega zmagovalca. Orkester samih virtuozov je brezhibno dirigiral edinstveni Veselin Vujović. FOTO: Facebook

Slovo Gašperja Tiča in Jerneja Šugmana: Poleg številnih zmag smo se morali soočiti tudi z velikansko izgubo kar dveh igralskih genialcev. Gledališče, film in televizija so prikrajšani za talent, ki smo ga s privilegijem občudovali in je obogatil naš umetniško-kulturni prostor za vedno. Lekcija o minljivosti in bolečina ob izgubi pa bosta še lep čas parali naša srca. FOTO: MGL