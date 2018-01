Kdo je naslednji Paul Bocuse?

Pa je šla še ena ikona. Paul Bocuse je bil edini še živeči Francoz, ki ste ga omenili, ko vam je kdo rekel, da navrzite samo eno ime francoske kuhinje. Zdaj se bodo karte mešale na novo. Pridružil se je skupini večnih, skupaj z Augustom Escoffierjem in drugimi, ki so postavili Francijo na gastronomski atlas.

Če je bil Escoffier s svojo breskvo melbo in savojskim šarmom v času grand hotelov tisti, ki je bil utemeljitelj haute cuisine, je bil Bocuse nesporni tlakovalec izraza nouvelle cuisine. To, lahko bi rekli kuharsko gibanje naj bi označevalo generacijo, ki je nadgradila Escoffierjevo kuhinjo in na krožnik postavila lažje različice jedi ter se hkrati ukvarjala z njihovo prezentacijo na krožniku. Nouvelle cuisine je dobila podporo tako pri kritikih kot v medijih.

Eden ključnih protagonistov tega izraza je bil vsekakor Henry Gault, eden od dvojca, ki je zapisan v naslovu znamenitega gastronomskega vodnika Gault-Millau. Francoska gastronomija se lahko bere tudi na tak način, na način stila, generacij, predvsem pa vplivov, ki jih je imela in jih še danes ima francoska šola na gastronomijo in stile drugih nacionalnih ali tehničnih kuhinj. Osnova so Francozi. Tako kot se literatura bere od Homerja prek Shakespearja, tako kot so nam prodajali razlike med soško fronto, dražgoško bitko in bitko na Neretvi, tako kot današnja mladina razlikuje čas pred pojavom iphona 7 in po njem, tako se lahko tudi gastronomski stili, vplivi in zgodovina berejo po neki časovnici, ki ima svoj zakaj in odgovor na ta zakaj.

Nouvelle cuisine je izraz, ki se je uporabljal že veliko prej, tudi pred Escoffierjem, in je vedno želel označiti nekaj novega, a hkrati neki preskok ali rez od prejšnjega starega. Novo je vedno nekaj, kar naredi odmik od starega, lahko tudi radikalen. Izraz je zaradi tega lahko uporabljen večkrat, vendar po pravilu ne v istem stoletju.

Zgodovina umetnosti zato razlikuje tudi contemporary in modern. In okrog obeh izrazov se po navadi lomijo kopja, predvsem ko jih želimo opredeliti, predvsem pa na mejah njihovega pojmovanja. Tam, kjer stvari prehajajo v tako imenovano sivo področje, ko ni več črno ali belo. Najbolje jih je uporabiti takšne, kot so, in se ne ozirati na interpretacijo. Takrat smo na najvarnejši strani.



Ta prehod, to premikanje iz enega polja, polja modernega, v sodobno, je občutljiv tudi v gastronomiji. Predvsem ker se v veliko primerih preskoči zadnjega in se gleda predzadnjega. To vračanje, ne na zadnjega, ampak na predzadnjega, se dogaja tudi v sodobni slovenski gastronomiji. Velik vik in krik se je zagnal, ko je bil Vračko s svojim Makom bolje ocenjen kot Ana Roš. Že leta se valijo špekulacije, kdo bo dobil Michelinovo zvezdico. Trenutno je edini, ki jo ima, je živ in hodi ter kuha v Sloveniji, Andrej Kuhar. On jo je dobil v Nemčiji s svojo restavracijo. Joško Sirk z La Subido je aktualni, nam najbližji najbolj naš s to zvezdico.

Ni treba, da nam drugi razlagajo, kako je Vračko dober, če vsi vemo, da je res.

Enako se špekulira, kdaj bodo veliki vodniki zaznali Slovenijo kot gastronomsko destinacijo. Janeza Bratovža so pred leti postavili na Pelegrinno top 100 s polento, ali kaj je že bilo. To je vse. To pa ne pomeni, da smo slabi, daleč od tega. Ana Roš je res na svetovni gastronomski sceni, kot mula vleče ta slovenski voz, igra vštric z največjimi, vsekakor bi morala dobiti vsaj borčevsko penzijo, če že ne državnega odlikovanja. Ker je prebila, ker je naredila skok, ki ga drugi niso, in ker je naredila skok tako, da je gledala v domači vrt in domačo vas in ni sledila smernicam, ki prihajajo od drugod. Smernico je ustvarila. Kot je Escoffier postavil hruško na savojski krožnik, kot je Bocuse postavil piščanca iz Bressa na svetovni zemljevid. S seboj vleče celo vas in celo Slovenijo. Ko jih postavimo v vrsto, njo, Bratovža, oba Vračka, kakšnega Luko iz Horjula iz tako imenovane nove generacije, lahko govorimo o gibanju, o destinaciji, o ekipi, ki je sposobna iz domačega vrta ali gozda narediti nekaj, kar moramo najprej zaznati sami doma, in potem nas bodo v veri potrdili tudi tako imenovani tujci.

Potrditev od zunaj potrebujemo samo zaradi tega, da bomo zanimivi za tuje goste, da pridejo novi gostje z denarjem in da prek tega plasiramo svoje izdelke domačih proizvajalcev in kmetov v svet. Ni treba, da nam drugi razlagajo, kako je Vračko dober, če vsi vemo, da je res. In to je vrednost Paula Bocusa in njegove generacije. V svojem času je Francijo znova postavil na prvo mesto svetovne gastronomije. Mogoče malo tendenciozno lahko rečemo, da smo mi danes tam, kjer so bili oni v 60. letih, tik preden jim je uspelo. V loncu vre, dobra ekipa kuha, vendar je samo vprašanje, kdaj bo dvignilo pokrov. Niti ni vprašanje, kdo bo prvi, vprašanje je, kdo bo naslednji. Z istim se ukvarjajo tudi Francozi. Kdo je naslednji Bocuse?