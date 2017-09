Kdo ima prav: komentator ali bralec?

Da je veljal za enega naših najglasnejših športnih komentatorjev, drži. Da je že nekaj časa tudi šef športnega dnevnika Ekipa, tudi drži. Da pa se Goran Obrez včasih rad tudi skrega, pa – kot je slišati – tudi drži. Eden zadnjih primerov se je dogajal te dni. Rdeča nit spora pa je – izgubljenost v astrologiji oziroma določanju, kdaj se je začelo 21. stoletje.



Takole je bilo, smo izvedeli na Bulvarju. Elektronska pošta, ki jo je uredniku športnega dnevnika Ekipa Goranu Obrezu poslal bralec Igor Pupaher, je bila kratka, sporočilo pa se je glasilo: »Spoštovani! Novinarju, ki je napisal, da je v 1. SNL zaigral prvi igralec, rojen v 21. stol., sporočite, da je v zmoti. 21. stol. se začne 1. 1. 2001, David Zec pa se je rodil 5. 1. 2000, torej še v 20. stol. Lep pozdrav. Pozdravljeni!«



Obrez mu je skoraj nemudoma odgovoril, kot zatrjuje, vljudno in spoštljivo. Takole je pisalo v odgovoru. »Pozdravljeni! Naš novinar je zapisal prav. Od leta 0 do 100 je bilo prvo stoletje, ob polnoči leta 100 se je začelo drugo. In tako naprej. 1. 1. 2000 se je začelo 21. stoletje. Ko nekdo doseže gol v 11. sekundi, ga je zabil v prvi minuti. Če zadene, ko semafor kaže 1. (minuta) 11 (sekund), ga je dosegel v drugi. Tako to gre. Lep dan, go.«

Ne bom se ukvarjal z vašo osnovno šolo, saj bi tole morali razumeti že v mali šoli.



Tu se primer ni končal, izgubljenost v tisočletju pa se je nadaljevala z novim opozorilom bralca Igorja, ki je »gospodu Obrezu« pojasnil, da »žal leto 0 ne obstaja. Glede na to, da ste verjetno še hodili v 8.-letno OŠ, hitro nazaj v 6. razred k uri zgodovine! Žalostno za glavnega urednika. Pozanimajte se! P. S.: Tri mesece po rojstvu človek živi 1. leto svojega življenja ali 0 leto svojega življenja. Lep pozdrav.«

Kazalo je, da bo nekdo le popustil, a se je astrološka razprava pravzaprav – vsaj tako se zdi – še bolj razvnela. Novo elektronsko sporočilo, ki ga je poslal Obrez, se je glasilo: »Gospod Pupaher, prijazno sem vam odgovoril, naletel pa na žaljiv odziv. Ne bom se ukvarjal z vašo osnovno šolo, saj bi tole morali razumeti že v mali šoli... In res je, ko se človek rodi, živi svoje prvo leto življenja. Če priveka na svet leta 0, je do prvega rojstnega dne v prvem letu življenja. Ko napolni eno leto, začne drugo leto življenja!!!! Enako velja za vse ostalo. Od leta 0 do leta 1 je bilo prvo leto, od leta 0 do leta 100 prvo stoletje, do novega leta 1000 je minilo deset stoletij in se je začelo enajsto, do leta 2000 je minilo 20 stoletij in se je začelo enaindvajseto!!!!!!! Če še vedno ne razumete, pa tudi v redu. Je pa res, da se morate o marsičem 'pozanimati' vi. A ne le, da tega ne storite, ampak v svoji zmoti greste celo tako daleč, da žalite tiste, ki ne želijo vedeti narobe. Še enkrat, od 0 do 1 je eno leto, do 2000 jih je tako minilo ravno toliko – torej 2000 let. Ali dvajset stoletij. In glej ga zlomka, začne se enaindvajseto stoletje! Lep pozdrav, Goran Obrez.«

In tako bi lahko šlo v nedogled. Primer je zdaj prišel do Bulvarja, kdo ima prav, pa naj se vsak odloči po lastnem prepričanju.

Pred časom se je v Pismih bralcev oglasil Janez Meljo iz Mengša, ki je zapisal, da mu je multimedijski center nacionalne TV SLO ob prehodu v novo desetletje (?!) zaželel vse najboljše, itd. »Stvar je zelo enostavna: če npr. smučar zasede 10. mesto, pravimo, da se je uvrstil med prvo deseterico, če bi bil dvatisoči, bi se uvrstil med prvo dvatisočerico. Leto 2000 se je 'uvrstilo' med prvo dvatisočerico, torej v drugo tisočletje, leto 2010 pa med prvo deseterico tretjega tisočletja, torej spada v prvo desetletje. Na prehod v novo desetletje bo treba počakati do 1. 1. 2011. Pričakujem, da se bo oglasil kdo, ki bo dokazoval, da se najboljši smučar uvrsti na ničto mesto,« je zapisal, in kot so pritrdili številni astrologi, je imel prav.

Dopisovanje med Obrezom in bralcem dokazuje, da razprava o tem vprašanju še zdaleč ni končana.