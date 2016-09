Kaznovana Jasmina Jamnik

Marsikoga je presenetila novica, da se bodo na voditeljskem stolčku nacionalkine informativnopogovorne oddaje Tarča po novem izmenjevali Vida Petrovčič, Jože Možina, Mojca Šetinc Pašek, Erika Žnidaršič in Mojca Širok. Jasmina Jamnik, ki je oddajo vodila od pomladi, se po naših informacijah kot novinarka vrača v notranjepolitično redakcijo. Takšna odločitev vodstva TVS in odgovorne urednice informativnega programa Jadranke Rebernik naj bi padla kmalu po tistem, ko je Jamnikova za svoje delo zahtevala boljše pogoje oziroma nadrejene seznanila s tem, da je v pogojih, v katerih ekipa dela, nemogoče zagotavljati presežke. Medtem ko Jamnikova trdi, da jo je Rebernikova brez pojasnil obvestila, da ne bo več vodila oddaje, se ta brani z besedami, da ji je dala možnost, da si premisli, in da jih je s svojimi zahtevami porinila v precej neprijetno situacijo. Zapletom in kolobocijam na nacionalki ni videti konca, celo uredniki oddaj zmajujejo z glavami in se sprašujejo, v katero smer jih bodo odpeljale menjave v tej precej nepredvidljivi jeseni.

