Katja in Lili v službo, Jerci pa brca

Jerca Zajc Šušteršič, hčerki Gloria in Viktoria, mož Tomaž Šušteršič. Foto: Mediaspeed.net

Ena od voditeljic oddaje Dobro jutro Katja Tratnik je po mnogo letih na TVS prestopila na Planet TV, kjer bo vodila novo popoldansko informativno oddajo. Druga voditeljica nove oddaje bo Lili Žagar, ki je nazadnje na Planet TV vodila šov Bilo je nekoč.

Prav nič se ne zlažemo, če rečemo, da je bila Katja Tratnik ena izmed bolj priljubljenih obrazov nacionalne televizije. V 13 letih, kolikor je soustvarjala oddajo Dobro jutro, se je z njo zbujal velik del slovenskega prebivalstva in tudi sama lahko o sodelavcih najde le lepe besede. A kot nam je povedala, je zdaj čas za nov izziv. V teh poletnih mesecih je preskočila dopustovanje in se s polno paro začela posvečati novemu televizijskemu projektu na komercialni televiziji.

Jerca Zajc Šušteršič je odpoved dobila kar vpričo hčera.

»O novem projektu na Planet TV ne bom prav veliko povedala, lahko pa napovem, da gre za novo oddajo v popoldanskem terminu, za katero sem prepričana, da bo dobra popestritev televizijske ponudbe glede na to, da se v tem času na malih zaslonih ne dogaja prav veliko,« pravi Tratnikova in dodaja, da so »priprave sicer že v polnem zamahu«.

Na drugi strani te televizije pa se je zgodilo še nekaj. Namesto da bi voditeljica informativne oddaje Jerca Zajc Šušteršič uživala na počitku od napornega televizijskega dela, je njena osrednja naloga zdaj postalo iskanje odgovora na vprašanje, kje bo nadaljevala poklicno pot. Na Planet TV, kjer je že od začetka delovanja te komercialne televizije, so ji namreč dali odpoved.

13 let je Tratnikova vodila oddajo Dobro jutro na RTV SLO.

Še najbolj zanimivo pa je, da – kot pravijo dobro obveščeni v Bulvarju hčerinski reviji Suzy – se je to zgodilo kar vpričo njenih dveh hčera, s katerima je prišla na sestanek. No, zakaj je na sestanek prišla z otrokoma, Viktorio in Glorio, je zanimivo vprašanje, vsak naj si odgovori kar sam.

Na POP TV, še manj pa na nacionalni RTV SLO pa se za zdaj, vsaj tako je slišati iz virov blizu tistim, ki o tem odločajo, še niso odločili, ali bi Jerco Zajc Šušteršič morda vzeli pred kamere, pod reflektorje.