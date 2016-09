To Kataya počne z obrazom: Tega ne priporočam vsakemu

Pevka Kataya je brez zadržkov spregovorila o tem, da pri svojih letih uporablja botoks, zdaj pa je na svojem novem blogu razkrila še, kako ohranja svojo lepoto. Mnogi bi sicer ob prvem pogledu na fotografije, ki jih je objavila, pomislili, da gre za izredno bizaren pristop, a Kataya zatrjuje, da njena koža še nikoli ni bila videti lepša in mehkejša.

Za kaj torej gre? Kataya je priznala, da si s čisto navadno britvico odstranjuje dlake z obraza. Ob tem je zapisala, da bo verjetno vsak pomislil, da je nora. »Ker je tako rekla družba in seveda se je treba obnašati tako, kot so nam rekli. Bog ne daj, da bi poskusili kaj novega. Torej, obraz si brijem že nekaj let in dlačice niso debelejše, brijem si samo puhek in koža na mojem obrazu je sijoča in svetleča, poleg tega pa si še lažje nanesem puder, ki se zlije z mojo kožo,« postopek opisuje pevka.

»Seveda ne priporočam tega vsakemu in seveda se vsak odloča zase, jaz tu samo delim z vami svojo osebno izkušnjo, ki pa bo za vsakega drugačna,« še dodaja. Mi ji sicer verjamemo, a dvomimo, da bi si vsaka drznila z britvico se lotiti svojega obraza.

Kako to počne, si lahko ogledate tukaj.