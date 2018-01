Kataya končno razkrila: osem let mlajši jo je zaročil

Pevka Kataya, tudi udeleženka šova Znan obraz ima svoj glas v sezoni 2015, je šele zdaj razkrila, da sta se s fantom Timom Kopušarjem poleti zaročila.

Zakaj sta to novico delila z javnostjo šele zdaj? »Čisto iskreno in na kratko: imava se rada in Tim mi je podaril prstanček, ker je čutil, da sva »taprava«, je povedala za 24ur.com.

»Nisva želela dajati v javnost predvsem zato, ker je bil to intimen trenutek in ker je v naši družbi še vedno prisotna stigmatizacija starejše ženske z mlajšim partnerjem. Sploh me ne zanimajo ne mnenja ne komentarji. Prihodnost je nepredvidljiva, zato uživajmo življenje. To svetujem tudi vam,« je razkrila Kataya.

Kataya, ki je zaposlena pri Slovenskih železnicah, ima še velike načrte. »V načrtu imava potovanje na oddaljene otoke in kak skupni poslovni projekt. A le počasi. Vse razkrijem med letošnjim letom,« je bila skrivnostna.