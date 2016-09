Katastrofa v šovu Kmetija: Nov začetek

Napetostim v resničnostnemu šovu Kmetija: Nov začetek ni videti konca. Malo jih je prizadelo pomanjkanje, nekaterim pa živce para dejstvo, da je vladarica zdaj Adriana. Za nekaj smeha je poskrbel Senad, ki je tokrat prepeval. Mnogi so se mu nasmejali, a le za kratek čas. Na posestvo so namreč prišli tujci, ki so odpeljali živali.

Od zdaj najprej bo življenje, ki je že zdaj potekalo v skromnih razmerah, še veliko težje. Ostali so namreč brez kokoši in tudi brez krav, kar pomeni, da na jedilniku ne bo več mleka in jajc. Za to sta kriva mentorja, ki sta sprejela tak ukrep.

»Še kure so pobrali. Žalostno, a resnično,« je komentiral Vid, ki ugotavlja, da je tudi skrinja prazna. Hkrati pa priznava, da so »zafurali« že tretjo nalogo. Senad je prepričan, da bodo pravo pomanjkanje, da živali ni, izkusili takoj zjutraj: »Zdaj imamo samo koruzo in ogromno vode. Te ne bo zmanjkalo.« Tudi Klavdija se je pridušala: »Sploh ni smešno. Že tako nimamo hrane in smo na polenti.«

Na posestvo se ni vrnili niti Helena, ki je odšla zaradi bolečin .