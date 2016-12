Katastrofa na kmetiji: v taki svinjariji so živeli tekmovalci

Ob vrnitvi v šov Kmetija: Nov začetek so izpadli tekmovalci imeli kaj videti. V kuhinji naj bi jih pričakale katastrofalne higienske razmere. »Huje je kot takrat, ko smo prvič prišli,« sta pripovedovali Lidija in Rada. Posoda je bila umazana, po njej naj bi gomazeli črvi, našli pa naj bi celo mišje iztrebke. Ženske so potrebovale kar tri dni, da so jo kolikor toliko spravile v red, je informacije potrdila še Anna.

Matjaž je priznal, da je bilo res malo zapuščeno, a zaradi nalog. Dodal je, da bi počistili. Pa so jih povratniki prehiteli ...

Kasneje so v areni povratniki izglasovali, da se v igro za 50 tisoč evrov vrača Matic. Dobil je en glas več od največjega konkurenta – Senada.