Katarino Čas položila bolezen

Za Katarino Čas, ki se je zadnje tedne oziroma mesece precej zadrževala v tujini, je naporno obdobje in zato ni prav nič čudnega, da je lepo igralko v posteljo položila bolezen. Na pohodu je gripa, ki se ji Katarina žal ni mogla izogniti, zato že lep čas počiva in poskuša pregnati viruse, ki so jo napadli.

Katarina je priznala, da bolezen traja in traja in da nikakor ne more priti k sebi, čeprav pije čaje, uživa veliko vitaminov in počiva. Prijatelji si jo potolažili, da ni edina, po kateri je udarila ta bolezen, in da bo zagotovo kmalu spet na nogah, nasmejana in vesela, kot so je njeni najbližji vajeni.