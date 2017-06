Katarina Venturini: Tudi pregrehe so dovoljene

Ob pogledu na sliko bi marsikdo sprva pomislil, da se je plesna strokovnjakinja Katarina Venturini iz žirantke Zvezd plešejo prelevila v prodajalko bureka. Beli plašč namreč močno spominja na delavsko uniformo prodajalcev te mastne razvade. Vendar se je večkratna prvakinja tokrat znašla na drugi strani pulta in si privoščila pregreho, čeprav načeloma pazi, da se čim bolj zdravo prehranjuje. Bureku se preprosto ne more upreti, zato si je slastni prigrizek vzela za izziv in se domislila dobre plesno-kulinarične akcije. Ona bo v zameno za poziranje dobila burek, kadarkoli si ga bo zaželela, tisti, ki bo všečkal njeno fotografijo, pa si lahko prisluži individualni tečaj standardnih in latinskoameriških plesov v Katarinini šoli. Ni kaj, iznajdljiva je tale naša plesna kraljica.

