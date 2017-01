Katarina Kresal: Brez zaobljub  v toplih krajih

Nekdanja notranja ministrica, pravnica in ustanoviteljica Evropskega centra za reševanje sporov Katarina Kresal si je za konec leta 2016 privoščila oddih. Na fotografiji nasmejane Katarine, pod katero je prijateljem voščila smeha, veselja in sreče polno leto 2017, se v ozadju blešči ognjemet, pod njim pa kraljujejo palme. Katarina nam sicer ni želela razkriti lokacije, kjer si nabira novih moči, je pa potrdila, da je v daljnih krajih. Novoletnih zaobljub na njenem seznamu ni. »Tudi v preteklosti si jih nikoli nisem zadajala. Seveda imam kot vsak človek tudi jaz želje in načrte, ki jih poskušam uresničiti, ni pa to bilo nikoli vezano na prehod iz starega v novo leto, saj poskušam vsak dan živeti v skladu s pravili, ki sem si jih postavila,« nam je še zaupala.

