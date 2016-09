Katarina Čas v nizkem štartu

Naša najbolj prepoznavna in uspešna igralka Katarina Čas, ki je zadnje tedne snemala v tujini in se celo zadrževala v Londonu, kjer se je udeležila premiere Odred odpisanih, nato pa se družila s slavno igralko in dobro prijateljico Margot Robbie, s katero sta se spoznali na snemanju filma Volk z Wall Streeta, se je vrnila v domovino. Delovna kot mravljica je Katarina zavihala rokave in se z ekipo lotila snemanj glasbene oddaje Aritmija, ki ji je že nekaj let pisana na kožo. Katarina se je svojih sodelavcev in prijateljev izjemno razveselila in sporočila, da sta z Miho Šaleharjem že v nizkem startu.

