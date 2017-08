Katarina Čas obujala spomine na očeta

Čeprav je Katarina Čas najbolj zaposlena slovenska igralka, je minulo soboto preživela v naši deželici, natančneje v Črni na Koroškem, kjer se je udeležila 36. Maratona kralja Matjaža, memoriala, na katerem se od leta 2015 spominjajo njenega pokojnega očeta Mirana Časa. Katarina tekaških čevljev ni obula, se je pa z veseljem fotografirala z oboževalci in poklepetala s Tino Maze. »Končno kava s Katarino Čas. Tako zelo sem vesela, da sem te srečala,« je bila snidenja vesela Tina, Katarina pa ji je vrnila kompliment. Ob tem je obudila spomine na ljubljenega očeta. Miran Čas ni bil le gozdar, ki je z vsem srcem ljubil Koroško, temveč tudi zagrizen športnik, ki je sodeloval pri organizaciji mnogih dogodkov. In prav on je tisti, ki je ustanovil in organiziral Maraton kralja Matjaža.

