Katarina Čas  in Nejc Levstik: bila bi usodni par

Ljubezensko življenje domačih zvezd je ena najlepših tematik, ki poboža bralčevo dušo. Zgodbe so še toliko bolj zanimive, če gre za svežo ljubezen. Partnersko življenje naše igralke Katarine Čas je bilo večkrat na udaru, v zadnjih 15 letih pa je svoje srce zaupala trem ustvarjalnim fantom. Vsem je poleg kreativnosti skupna prva začetnica priimka, začenši s fotografom Matjažem Baničem in eno njenih bolj bolečih ljubezenskih izkušenj, za njim se je zbližala z Aljošo Bagolo in nazadnje še z Ladom Bizovičarjem. Eno leto samskega življenja pa je po zanesljivih informacijah zadostovalo, da je Časovo zdaj znova zadela amorjeva puščica, zato se že na veliko ugiba, kdo je junak, ki si je tokrat zaslužil njeno zaupanje. Na premieri predstave Vojna in Mir se je sicer pojavila z uspešnim in priljubljenim mladim režiserjem Nejcem Levstikom, podpisanim pod Usodno vino in druge odmevne projekte. Videti sta prečudovit par in Nejc si ne bi mogel zaželeti boljše muze, kot je Kata. Zvezdnica je sicer diskretna in svojega novega partnerja še ne želi izpostavljati, zanesljivo pa to ni mladenič na fotografiji. Če ste pomislili, da bo lepotica zaigrala v vinski seriji, vas moramo prav tako razočarati, saj jo bolj mikajo tuji filmski projekti, v katerih nas bo navduševala tudi letos. S pojavljanjem ob postavnih in uspešnih moških pa Katarina neposredno sproža govorice ali bolje rečeno želje, da bi sveže zaljubljeni zvezdniški par že kmalu zagledali na sceni.

Preberite več v Suzy, naši novi tabloidni reviji Slovenskih novic, ki izide vsak petek. Najdete jo v bližnji trafiki, še bolje pa bo, če se nanjo naročite in jo boste dobili v svoj nabiralnik. Pišite nam na narocnine@delo.si oziroma pokličite na brezplačno številko 080 11 99.«