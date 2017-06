Karim Merdjadi: Brez očeta mi ne bi uspelo

Karim Merdjadi je strasten gurman, svetovljan, sodnik priljubljenega šova MasterChef Slovenija, ne nazadnje pa tudi ponosni lastnik diplome s prestižne francoske kuharske akademije Le Cordon Bleu. Ob obisku nekdanjega sošolca Jordija Batallerja, s katerim se nista videla neverjetnih 25 let, so Karima preplavili spomini in iz arhiva je izbrskal fotografije, ki so bile posnete na dan, ko je postal ponosni lastnik diplome. Te pa zagotovo ne bi bilo, če Karimu oče ne bi omogočil šolanja, ki ga je ta zaključil davnega leta 1991. »Pripravil sem teletino, že takrat sem jo poimenoval teletina po slovensko. Šlo je za telečjo rulado z nadevom iz rumenjaka in beljaka. Danes bi temu rekli stara šola,« se spominja Karim, ki je diplomiral s kuharsko pohvalo, bil pa je tudi drugi v razredu pri končnem izpitu.

