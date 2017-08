Kamor gre Azra, naj gre tudi pes

V kinih po Sloveniji že nekaj časa predvajajo animirano pustolovsko komedijo Jaz, baraba 3. Animirani film je namenjen predvsem otrokom.

Prav zato je plesalka in televizijska voditeljica Azra Selimanović priredila delavnice za malčke. Na njih so otroci lahko barvali, risali, plesali. Kot velika zagovornica in ljubiteljica živali meni, da bi moral imeti pes enake pravice kot človek, vsaj glede prostorskega gibanja. Azra pravi, da tja, kamor gre lahko človek, naj bi šel lahko tudi pes, zato ji ni jasno, zakaj ne more svojega peljati v kino.

In še za tiste, ki morda povezujejo njeno ime z nekdanjo uspešno hrvaško skupino Azra, ki jo je vodil Đoni Štulić. Ime je izposojeno iz pesmi Heinricha Heineja, v kateri je odlomek: »Kazuj robe odkuda si, iz plemena kojega si? Ja se zovem El Muharem iz plemena starih Azra, što za ljubav glavu gube, i umiru kada ljube.« (Povej, suženj, od kod prihajaš, iz katerega plemena? Jaz sem El Muharem iz starega plemena Azra, ki za ljubezen glavo izgubi in umrje, ko ljubi; prosti prevod D. V.).