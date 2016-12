Kam gre na dopust dedek Mraz?

Eden od njegovih najljubših potovalnih ciljev je Izrael. Prvič ga je obiskal pred sedmimi leti, od takrat se redno vrača. »Obiskov ne štejem več, je pa vedno zelo lepo in vedno komaj čakam, da grem spet tja,« se nasmehne. Obiski so kombinacija dela in užitka. »V Izrael zmeraj potujem tako, da kombiniram poslovno in zasebno. Tam sodelujem s številnimi umetniki, ljudmi iz sveta kulture, in verjamem, da ravno prek njih najbolje spoznavam deželo,« pojasni. Potovanja pogosto izkoristi za predstavitev slovenske kulture, ki jo, precej po njegovi zaslugi, v Izraelu zdaj že dobro poznajo. »Večino potovanj sem izkoristil za igranje kakšne predstave. S Polono Vetrih sva imela recitale slovenske poezije, skoraj vedno poskušam na teh poteh predstaviti delček slovenske kulture, tudi judovske. In pa seveda spoznavam sodobno izraelsko umetnost,« pravi. Običajno na Bližnji vzhod potuje z Dunaja, polet traja približno tri ure in pol.

»Celoten članek je na voljo našim naročnikom. Vabimo vas, da to postanete: v sledeči tabeli si izberite digitalni paket po vaši meri.«