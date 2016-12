Kakovost lokalnih dobaviteljev že tradicionalno na Hoferjevih policah

Na policah vse več lokalnih izdelkov



Hofer svojo ponudbo lokalnih izdelkov stalno povečuje, tako se je v zadnjih petih letih količina skoraj podvojila. Slovenski izdelki so zastopani v večini blagovnih skupin in predstavljajo velik del njihove stalne ponudbe. Pri svežem mesu, mleku, kruhu in jajcih je odstotek lokalnih izdelkov celo večinski. Rastoče število lokalnih izdelkov je odgovor na potrebe in povpraševanje vse bolj osveščenih potrošnikov, ki se želijo zdravo prehranjevati, zaradi česar vse pogosteje posegajo po zdravi, lokalni in okolju prijazno pridelani hrani.