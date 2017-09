Kako so nategnili udeleženca slovenskega Big Brotherja

Koliko velja dogovor? Verjetno toliko, kot sta pripravljena to upoštevati oba udeleženca, razen če je dogovorjeno tudi zapisano. Potem pravico lahko iščemo še kje drugje. To je na svoji koži občutil tudi nekdanji udeleženec Big Brotherja Jasmin Cerić.

Trdi, da sta bila z delodajalcem dogovorjena za urno postavko pet evrov (posebej pa še malica in prevoz). A ko je dobil plačilo, je to bilo daleč od dogovorjenega. »Na koncu so me plačali 3,80 evra + dodatki, kar je zneslo okoli 4,20 evra,« pravi Jasmin. S tem se seveda ni strinjal, zato je dal odpoved, s tem izgubil pravico do zavoda, a se ni pritoževal.

Pred dnevi je od enega od vodilnih iz podjetja ob prazniku dobil čestitko, na kar mu je odbrusil: »Namesto da mi čestitaš, mi raje plačaj, kar si mi dolžen.« Sledil je odgovor: »Raje kaj naredi v življenju, ne more se ti vse podariti.« Jasmina je to tako pogrelo, da jim je za danes napovedal inšpekcijo.