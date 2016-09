Kako na izi čez mesec?

Zakaj bi plačevali več, kot dejansko potrebujete in porabite?

Statistični podatki kažejo (vir: izračun narejen po podatkih Statističnega urada RS in poročilih AKOS-a za prvo trimesečje 2016), da je v prvem trimesečju letošnjega leta povprečni uporabnik v Sloveniji porabil manj kot 570 enot mobilnih storitev na mesec, povprečen mesečni strošek za mobilno telefonijo pa je bil v letu 2015 kar 21 eur na posameznega uporabnika (vir: podatki Mediane za leto 2015). Povprečno plačujemo torej več, kot dejansko porabimo.

Zato so paketi izimesec prava odločitev za tiste, ki želite nadzor nad porabo mobilne telefonije. S paketi izimesec se enostavno vnaprej odločite, koliko želite plačati za mobilno telefonijo. Najmanjši paket izimesec S ponuja 1500 enot na mesec, ki jih seveda porabite tako, kot želite vi - po svoje, in sicer za samo 6,9 eur mesečno.

Mobilni račun polnite preko SMS-a, plačujete pa lahko tudi preko bančnega trajnika brez vezave!

Da bo poraba mobilnih storitev izimesec kar najbolj preprosta, lahko svoj račun polnite preko SMS sporočil in ga plačate tudi preko bančnega trajnika. Mobilni račun se vam napolni takoj, plačujete pa vedno za nazaj, enkrat mesečno, direktno z bančnega računa na dan, ki ga izberete sami. Na tak način lahko polnite kadarkoli, 24 ur na dan in kjerkoli (tudi v tujini). Tudi, če sami niste izimobilov uporabnik lahko s SMS sporočilom polnite mobilne račune do 6-im uporabnikom izimobila.

Poleg te storitve in ostalih klasičnih načinov polnjenja (z vrednostnim bonom, ki ga lahko kupite praktično povsod: v trgovinah, trafikah, na pošti, na bencinskih servisih), lahko mobilni račun polnite tudi preko izimobilove spletne strani. Vse to brez vezave, in seveda na izi.

Več informacij najdete na www.izimobil.si ali brezplačni številki 080 88 11.