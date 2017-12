Kaj takega! Preplah zaradi Špele Grošelj

Velike spremembe so se zgodile v šovu The Biggest Loser. Do zdaj je veljal sistem, da so si tekmovalci prizadevali priti nad rumeno črto, saj jim je to omogočalo, da jih ni doletelo izločanje. Ob tem so fantje računali, da bodo na petkovem tehtanju uspeli obraniti Majdo, a zdaj jih je voditeljica Špela Grošelj šokirala. Tokrat bosta na izločanje odšla najslabša ženska tekmovalka in najslabši moški tekmovalec glede na izgubljen odstotni delež telesne mase.

In reakcije tekmovalcev? Indira je dejala, da je bila ob tem Špelinem sporočilu prav srečna, drugače pa so to sprejeli fantje. Medtem ko so bili prej kar sproščeni in se niso bali petkovega tehtanja, je zdaj vse drugače.