Kaj se dogaja za kamero? Klavdija razkrila, katero bi Senad

Na zadnjem izločanju je bitko za 50.000 evrov morala zapustiti Klavdija. Tekmovalka, ki so si jo mnogi najbolj zapomnili po tem, da je v šovu naredila celo test nosečnosti. V kratkem pogovoru nam je razkrila, ali je bila to le taktika.

Ste zaigrali nosečnost ali je bila to le igra, taktika, da vas ne bi nominirali?

Ne, to je bilo res. Ni bila nobena izmišljotina. Če bi bilo, bi bilo, verjetno pa je bilo zaradi živcev.

Ste zdaj zunaj poiskali kakšno zdravniško pomoč zaradi tega?

Ja, bila sem pri zdravnici in pravi, da je vse v redu.

Govori se, da so Adrijani všeč dekleta, vas je morda osvajala?

Ne, ni. Smo se pogovarjale tudi osebne stvari in je imela fanta. Nič ne vem o tem, da bi bila 'kontraobrnjena'. Vem, da so ji fantje všeč.

Ji je všeč kateri izmed fantov na posestvu?

Ne, nobeden na posestvu ji ni všeč.

Kakšno pa je vzdušje na posestvu?

Mislim, da je v redu. Sicer jim je verjetno precej mrzlo, drugače pa mislim, da bodo zdržali.

Se je kaj pletlo med Anno in Senadom?

Ne da bi vedela. Vse je bolj prijateljsko. Vse, kar se dogaja, je zaradi šova, zaradi heca.

Kaj pa med Senadom in Zaro?

Mogoče je na začetku še hotel imeti kaj z njo, potem pa ne več.

Bo ostalo pri tem ali si lahko obetamo kakšno romanco?

Mislim, da bo kar ostalo pri tem.

Kakšno mnenje imate o Anni?

Je zelo v redu, o njej imam dobro mnenje, vse naredi. Ko pride zraven kamera, pa se spremeni v smislu 'ona je vse, jaz pa katastrofa'. Dela se nedolžno in išče pozornost.

Zakaj pa?

Ne vem, verjetno zato, da bi pritegnila več pozornosti.

Komu privoščite nagrado?

Adrijani. Upam, da bo zmagala. Nikomur nič ne zamerim, to je igra. Ko pridejo ven, bomo vsi prijatelji.