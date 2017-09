Kaj se dogaja z bifejem v Tivoliju?

Nihče nič ne ve, nihče nič ne želi vedeti. Kar več mescev je že zaprt bife v športni dvorani Tivoli, znanem zbirališču športnih opravljivcev. Obnova, neobnova, razpis, ogled, najemnik … V takem vrstnem redu se je menda vrstilo dogajanje, povezano z znanim zbirališčem nekdanjih in sedanjih športnikov, tistih, ki bi to radi bili, tudi kakega odvetnika je bilo tam zaslediti, pa kakšno damo, ki si je zaželela na hitro priti do vstopnice za kak športni dogodek.

Športni teoretiki in praktiki so tako že nekaj časa – na suhem! In s suhimi grli ter v iskanju neke druge športne lokacije, kjer bi lahko komentirali aktualno športno in družbenopolitično dogajanje v glavnem mestu in širše.

Kako dolgo bo lokal v športnem hramu, znanem kot Tivoli, še zaprt, nihče ne ve. V družbi, ki pod dirigentsko palico ljubljanske mestne uprave vodi športne objekte, so zaviti v molk, po neuradnih informacijah dobro obveščenih iz nenehno dobro obveščenega opravljivega omizja pa prihajajo glasovi, da je za najem lokala sicer obstajal interes, vendar je vse skupaj padlo v vodo.

»Najemnik, izbran na javnem razpisu, ki ga je objavila Mestna občina Ljubljana (po naših informacijah naj bi šlo za lastnika enega od uglednejših lokalov v Ljubljani, z Gornjega trga; op. a.), si je že ogledal lokacijo, vendar sklenitve posla, ki naj bi se začel z začetkom tega meseca, le ni bilo,« pravi naš vir in s prstom pokaže na upravljavce. Za zapik še doda, da vsi bifeji v bližini športnega hrama Tivoli dobro poslujejo.