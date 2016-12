Kaj se dogaja? Šarmer Senad je povabil Majo k sebi

Se spomnite, kako je v finalu resničnostnega šova Kmetija: Nov začetek kmet Senad v igri z jabolkom premagal gledalko Majo? Ta si je namreč močno želela, da bi se pomerila s šarmerjem, ob katerem so se na posestvu marsikateri šibila kolena.

Senad je prepričljivo zmagal in si prislužil 500 evrov, a se je odločil, da bo nagrado delil z Majo, in sicer ji je obljubil, da bo dobila polovico denarja. Po naših informacijah sta se Senad in Maja slišala, Senad pa jo je povabil na zabavo, ki jo prireja v čast šovu in tekmovalcem.

Izvedeli smo še, da je Senad povabil vse tekmovalce, ustvarjalce, komentatorje in voditeljico. Zabavo bo plačal iz lastnega žepa, po naših podatkih pa naj bi se je zagotovo udeležilo od 50 do 60 ljudi.