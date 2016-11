Kaj pa higiena? »Groza, to se za mlado damo ne spodobi«

V resničnostnem šovu Kmetija: Nov začetek je dokončno zavrelo. Po posestvu se vse bolj širijo govorice, da naj bi glava družine Matic za prvo dvobojevalko izbral Anno. Anna se zato boji, da prihaja čas, ko se bo morala posloviti od igre za 50.000 evrov. Na živce pa ji gre tudi, da jo zaradi tega Adriana neprestano zbada. Njene psihološke igrice so ji prišle do živega. Adriano med drugim obtožuje, da je psihično uničila Sanjo, ki je potem prostovoljno zapustila posestvo, njo pa je celo spravila v klinični center. Razmišljala je celo o tem, da bi jo pripravila do tega, da bi Adriana z njo fizično obračunala, s tem prekršila najostrejše pravilo in zato morala zapustiti posestvo.

Kaj pa higiena?

Anna je imela očitno dovolj Adriane, zato je sklenila, da se ji malo maščuje in Senadu pokaže njeno spodnje perilo oziroma to, kako skrbi za svojo higieno in kako temeljito si opere svoje spodnje hlače in nogavice. Senad je bil nad tem, kar je videl, milo rečeno, šokiran in je dejal, da se kaj takšnega ne spodobi za mlado damo in da bi bilo njega na njenem mestu sram: »To je bila katastrofa. Meni bi bilo nerodno.«



Ime prvega dvobojevalca bolj ali manj znano!

Kljub vsemu je dan na posestvu minil v znamenju naloge, ki sta jo mentorja določila tekmovalcem, in kaže, da bo prav zaradi nje v tem tednu Zara varna pred dvobojem v areni. Je pa zato veliko bolj ogrožena Anna, kar je potrdil tudi Matic, saj se mu zdi, da Anna neprestano skrbi, da je v hiši prepir, in to tudi tako, da si stvari izmišljuje.

Če bo Anna res prva dvobojevalka, bi Matjaž kot drugega najraje videl Tineta, saj naj bi bil ta že večkrat na glas povedal, da si močno želi Anno lastnoročno spraviti s posestva.