Jure Košir spregovoril o Mariborčanki

Na mariborski Zlati lisici je Ilki Štuhec zaploskal nekdanji smučarski as Jure Košir, ki je bil s svojo marketinško agencijo tudi mecen Mariborčanke v času njenih začetkov. »Kar dolgo smo sodelovali. Vedeli smo, da ima izjemen talent, že v najstniških letih je pometla s konkurenco,« se spominja skupnih dni Košir. Žal pa so to obdobje zaznamovale tudi njene poškodbe. »Ni ji bilo lahko, skoraj vsakič je bilo treba začeti znova.« Danes jo občuduje in upa, da bo čim dlje zadržala ritem in pripravljenost. Čeprav poslovno nista več povezana, pa so ji mnogi sponzorji iz časov sodelovanja s Koširjem ostali zvesti. Danes nad Ilkinim marketingom bdi nekdanji Koširjev konkurent, Avstrijec Killian Albrecht.

