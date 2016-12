Jure Godler: Rajši sem študiral Mozarta kot brcal žogo

Se vam velikokrat zgodi, da ljudje od vas tudi zasebno pričakujejo, da jih boste zabavali in stresali šale kot po tekočem traku?



Verjetno res mislijo tako, ampak jaz zasebno res nisem zabaven človek. Redko hodim ven in spoznavam nove ljudi, če pa že, potem se pogovarjam o bolj resnih stvareh. Recimo umetnosti. In to pogosto ni tema, ki zanima večino ljudi. Med tem, kakšen sem pred kamero in kakšen zasebno, je res velika razlika.



Je to posledica tega, da veliko delate in se vam potem ne ljubi ukvarjati še z družabnim življenjem?



Ne, to se ni zgodilo naenkrat. Vedno sem bil takšen.



Samotarski? Poseben?



Ja, včasih sem bil kje predstavljen tako. Ampak drugače je bilo samo to, da sem imel druge interese, da so me zanimale druge stvari kot moje vrstnike. Nikoli nisem hodil ven in nikoli se nisem družil z njimi. Ne vem, zakaj, ampak rajši sem študiral Mozarta kot pa brcal žogo, in to je bilo zame normalno. To me je intelektualno stimuliralo in že zelo zgodaj sem ugotovil, da me gane umetnost. Z babico sva vedno gledala novoletni koncert Dunajskih filharmonikov, in to se mi je zdelo tako nobel.



Kaj za vas pomeni nobel?



Finost, ubranost … Pozneje sem ugotovil, da sem imel somišljenika, Steva Jobsa, ki je v življenju tudi iskal nobel stvari, od avta do pralnega stroja. Moti me, ko mi kdo reče, da imam nekaj samo zato, ker je znamka. Ampak ta znamka je morala nekaj narediti, da je draga. Če definiram nobel, je to neka stvar, za katero vem, da izpolnjuje moje predpostavke o kakovosti. Tako gledam na vse, kar lahko kupim.



Tudi vaša očala, vaš prepoznavni znak, imajo posebno zgodbo …



V šestdesetih letih je Anglež Oliver Goldsmith izdeloval očala. Na odprtju prenovljenega hotela Palace v Gstaadu je njegova sončna očala nosila igralka Audrey Hepburn in tako je postal znan v zvezdniških krogih. Natanko takšna očala, kot so moja, je nosil Peter Sellers v filmu o Jamesu Bondu What’s New Pussycat. Meni so bila všeč, stopil sem v stik s podjetjem in izdelali so mi jih po meri. To me v življenju veseli in uživam v tem, da imam res nekaj kakovostnega. To, da sem edini, ki jih imam, je seveda dodaten plus.



Vemo torej, da obožujete vse, kar je angleškega, od čajev do filmov o Jamesu Bondu. V mejlu ste me na primer nagovorili z Your Ladyship, in to se mi je zdelo res uglajeno. Ali po vaše džentelmenstvo izginja?



No, naš narod ni bil nikoli prav džentelmenski, zdaj pa je z internetom in modernim načinom komunikacije še dodatna zmeda. Mislim, da tudi če bi hotel biti džentelmen, je to v teh časih nemogoče. Laže je lajkati, kot pa uporabiti nekatere principe in metode, ki jih imamo za uglajene. Zdaj imamo tinder, hitre mejle in sporočila. Tinder sem tudi sam na primer nekaj časa uporabljal, ker me je zanimal, in tudi dobil sem se s kakšnim dekletom. A šele v odnosu ena na ena se potem pokaže, ali je nekdo džentelmen ali bedak. Čeprav je lahko džentelmen tudi bedak, ampak je še vedno džentelmen (smeh).



Lahko rečemo, da tako kot ima James Bond dovoljenje za ubijanje, ga imate vi za preklinjanje. V oddaji kar večkrat konkretno koga pošljete kam …



Ja, jaz si to lahko privoščim. Zato imamo to oddajo, ker Mirko Mayer na primer v informativnem programu tega ne more storiti. Ko smo začeli delati Ta teden z Juretom Godlerjem, smo se zgledovali po televizijskem voditelju Johnu Oliverju . Hoteli smo narediti zabavno in informativno oddajo, a se pri nas to ni prijelo. Potem pa nam je takratni direktor Marijan Jurenec rekel, da moramo biti bolj konkretni, pri imenih in problemih, in da je treba stvari povedati takšne, kakršne so, brez olepšav.



Vrniva se k nobel stvarem. Po čem pa najraje dišite?



Dišave imam rad in rad vonjam dišeče stvari. Uporabljam parfuma Acqua di Parma, Pen in pa Floris. To podjetje izdeluje tudi parfume za kraljevo družino, uporabljala pa sta ga tudi Ian Fleming, avtor knjig o Jamesu Bondu, in Winston Churchill. Nekaterim smrdijo, meni so pa zelo všeč, saj nimajo sintetičnega vonja.



Ste potem kdaj razmišljali, da bi živeli v Angliji, ker vam je vse angleško tako pri srcu?



Opazil sem nekaj. Ko sem pred časom pol leta živel v Los Angelesu, sem spoznal, da dokler imaš neko destinacijo samo za počitnice, ta nikoli ne izgubi sentimentalne vrednosti. London imam zelo rad, če pa bi se tja preselil, bi izgubil čar.



Kaj tam pravzaprav počnete?



Obiskujem gledališče, se sprehajam, nakupujem...



Sami?



Ne, s prijateljico (smeh). No, s punco. Kar se tega tiče, res ne maram kaj dosti razkrivati. Na neki način se mi zdi, da ne bi mogel živeti, če ne bi imel svojega osebnega prostora, kamor se lahko umaknem in rečem, da tega pa ne bom delil z drugimi. V tem, da lahko nekaj delam in da ljudje tega ne izvedo, se mi zdi vrednost. Zelo rad potegnem črto med javnim in zasebnim.



Ko torej prestopite črto in se znajdete na strani, ki je mi ne poznamo, ugasnete svoj iphone, prižgete radio in berete knjige, namesto da bi viseli na spletu?



Ja. Ga ugasnem. Imam namreč še vedno stacionarni telefon, in ko sem doma, ga uporabljam, in samo nekateri imajo mojo domačo telefonsko številko. Socialna omrežja postajajo vedno bolj parazitska in ljudem odžirajo čas, ki ga imajo. Sam sebe sem že zalotil, kako brskam po facebooku, berem in gledam počitniške zgodbe in fotografije ljudi, ki jih ne poznam, in celo njihovih prijateljev, ki jih tudi ne poznam. Ugotovil sem, da to name ne vpliva dobro. Bil sem neproduktiven in res ne vem, kam bo to človeštvo pripeljalo.

Preberite več v Suzy, naši novi tabloidni reviji Slovenskih novic, ki izide vsak petek. Najdete jo v bližnji trafiki, še bolje pa bo, če se nanjo naročite in jo boste dobili v svoj nabiralnik. Pišite nam na narocnine@delo.si oziroma pokličite na brezplačno številko 080 11 99.