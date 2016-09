Jože Potrebuješ v šoku

Šef Čukov Jože Potrebuješ in njegova žena Andreja sta velika popotnika. Vsako leto obiščeta vsaj en del sveta, posebej pri srcu pa so jima Barcelona, Rim in Pariz. V mesto zaljubljenih sta letos prvič peljala hčerki Evo in Petro, družina pa se je na lastne oči prepričala, da so zaradi policistov in vojakov na ulicah Francozi teroristične napade vzeli še kako resno. Potrebuješ je svoje dame peljal na ogled Napoleonove grobnice, Slavoloka zmage, povzpeli so na Eifflov stolp, se z ladjo vozili po Seni in se sprehajali po Elizejskih poljanah. Petdnevni izlet je minil, kot bi mignil, ga je pa nekoliko pokvaril nepridiprav, ki je na podzemni železnici Jožetu izmaknil mobilni telefon. Na srečo je imel tokrat najpomembnejše podatke shranjene, zato si ni belil glave, tako kot lani, ko mu je telefon iz kajaka padel v morje.

