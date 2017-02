Jože Potrebuješ po 19 letih še vedno strasten

Tudi za čuka Jožeta Potrebuješa in njegovo ženo Andrejo dan zaljubljenih oziroma valentinovo ni povsem običajen dan. Takrat namreč praznujeta obletnico poroke. Usodni da sta dahnila pred 19 leti in sta še vedno zaljubljena kot nekoč. Njun recept za srečen zakon je preprost: stojita si ob strani, se podpirata pri odločitvah, Jožetu pa je všeč predvsem to, da je Andreja tako kot on velika športna navdušenka. Njuna zgodba je podobna hollywoodski, tudi njen začetek je bil takšen. Jože in Andreja sta se namreč spoznala v osnovni šoli, par pa sta postala dan, preden se je Jože odpravil v vojsko. Čeprav je Andreji dejal, naj ga ne čaka, je storila prav to – in s tem se je začela njuna ljubezenska pravljica.

»Preberite več v Suzy, naši novi tabloidni reviji Slovenskih novic, ki izide vsak petek. Najdete jo v bližnji trafiki, še bolje pa bo, če se nanjo naročite in jo boste dobili v svoj nabiralnik. Pišite nam na narocnine@delo.si oziroma pokličite na brezplačno številko 080 11 99.«