Joški na rdeči preprogi

Toliko misic​, kolikor jih imamo v Sloveniji, jih bržkone ni daleč naokoli. Povrhu se najde še kak najlepši Slovenec. Niti ne tako davno smo dobili najbolj postavnega pod Alpami, le kak dan ali dva pozneje pa še nov najlepši ženski modni obraz. Slovenska zmagovalka najbolj prestižnega modnega projekta in največjega dogodka v svetu modelinga World Top Model je postala 24-letna Nataša Ristić. Ljubljančanka bo Slovenijo zastopala konec leta na finalnem izboru za 200.000 evrov vredno pogodbo za modeling z eno izmed največjih modnih agencij na svetu, Major model management, za delo v Milanu, Parizu in New Yorku.

Miss Slovenije je znana, eno leto bo krono najlepše nosila Maja Zupan. Vmes bodo njeno skladnost, proporce telesa, osebnost, fotogeničnost in še kaj ocenjevali še na svetovnem izboru.

Pred nekaj dnevi smo dobili tudi uradno miss turizma za leto 2017. Krona je po odločitvi žirije pripadla Samanti Bartulović. Samanta je na tekmovanju nastopila že lani in je postala druga spremljevalka. Hm, miss turizma? Kaj bo reklamirala? Koga zastopala? Tiste, ki najraje ob sobotah pod stresom vozijo v strnjenih kolonah v vse smeri in največkrat v njih obtičijo? Ki vsi delajo enake fotografije na istih mestih?

No, pa tudi miss zemlje imamo.

Vendar še ni videti konca številu naših misic. Že jutri bodo v štajerski prestolnici, v Mariboru, izbirali miss borilnih veščin. Hudiča. Spet se bo pod odrom nagnetlo nekaj fantov, bodibilderjev in njih prijateljev, sponzorjev, žiranti pa bodo komentirali v slogu: »Lahko bi bila manekenka. Ima postavo, nasmeh in vražji lesk v očeh, da o mačji gibčnosti ne govorimo.« Dekleta pa kot dekleta, luštna, malo manj luštna, danes se bodo sem ter tja pred poželjivimi očmi nekaterih sprehajala v kopalkah, jutri pa si vnovič nadela rokavice in nožne ščitnike, oprijeto oblačilo ter si lase spele v rep. In, bum, hudiča v glavo! Tolažili se bomo, da nas je po gobcu misica trdih pesti.

V soboto pa še nov udarec za lepote željno občinstvo. Predstavile se bodo tekmovalke, ki si želijo postati miss Universe 2017. Krono pa bodo nadeli le eni od dvanajstih željnih.

In mimogrede, se še kdo spomni, kdo je bila prva misica, ki je zastopala samostojno Slovenijo na svetovnem izboru? Sanja Abram je bila to, a je kmalu po predaji naslova, krone, izginila iz javnosti.

Če si punca želi izkusiti lepotno tekmovanje, ima v Sloveniji – glede na število – veliko, ogromno možnosti. A kaj ko mnogi v deželi na sončni strani Alp, morda bolje v podalpski deželi, lepotnih tekmovanj ne jemljejo preveč resno. »Ko jim poveš, da si misica in se ukvarjaš s tem, točno vidiš, kako zavijejo z očmi in ti takoj pripišejo negativne lastnosti,« je pred časom dejala Anja Antić, ki je osvojila krono kot miss turizma Slovenije 2015/16.

Kljub vsemu nikoli, prav nikoli ne zmanjka tekmovalk in tekmovalcev, ki se želijo sprehoditi in pokazati na odru lepotnega tekmovanja.

Vsake oči imajo svojega malarja. Žirije, ki odločajo, katera ima boljše joške, manjšo rit, katera je bolj fit, ali ima malo ali skoraj nič botoksa, ki ima proporce telesa veliko boljše ali slabše od te ali one, pa so posebna zgodba. Ne, daleč od tega, da bi lahko rekli, da gre za vnemarno sestavljene žirije; so zagotovo strokovne. Največkrat pa so sestavljene iz predstavnikov organizatorja, hotela, v katerem se izbor odvija, predstavnikov lepote, fotografije in duhovnosti (saj vsi vemo, da je eno osrednjih vprašanj, namenjenih vsaki kandidatki, kaj bi storila za mir v svetu).

Žirije, takšne ali drugačne, dekleta na odru, slečena ali v glamuroznih oblačilih, ocenjujejo kot blago, ki je tržno, se ponuja in prodaja. Povrhu žiranti in preostali navzoči izvedo, katera je kaj bila, kaj bi rada postala. Ugotovitev iz davne ankete, na podlagi katere so prsi pri obeh spolih suvereno opravile z zadnjico, da moške mikajo ženska kolena, ženske pa moška ramena, pa da je nos privlačnejši od ušes, oči pa od nog, za popek pa ni nobenega zanimanja niti med moškimi, še manj med ženskami, pa je že zdavnaj pozabljena. Zdaj šteje vse kaj drugega!

Anekdot z različnih izborov je veliko, resničnih zgodb še več. Tragičnih. Dekleta, ki so prepričana, da so lepa, iz ust žirije izvedo, da so daleč od meril, ki določajo lepoto. Depresija je prva posledica mladega dekliča, ki se že vidi na rdeči preprogi prestižnega hotela, obdana s princi na belih konjih in v luksuznih limuzinah.

Kljub vsemu pa nikoli, prav nikoli še ni zmanjkalo tekmovalk in tekmovalcev, ki se želijo sprehoditi in pokazati na odru lepotnega tekmovanja. Je vzrok v popularnosti, morda v iskanju novih veščin, znanja, zaposlitve, medijske scene ali res čedalje bolj rdečih preprog? Kdo bi vedel?